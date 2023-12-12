▲以鮮明現代化的設計語彙詮釋傳奇經典　全新 Mercedes-AMG SL 63 S E Performance 正式亮相

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外觀方面，全新 SL 由 Mercedes-AMG 操刀設計並組裝，長寬高分別為 4,705mm、1,915mm、1,359mm，軸距為 2,700mm，風阻係數為 0.31Cd，套用了代表性的長車頭短車尾配置，前方水箱罩採用 14 道直瀑式樣搭配細長銳利的頭燈設計，前葉子板設有通風口造型飾蓋及 V8 BITURBO 4MATIC+ 銘牌，外擴的輪拱更象徵著其不可招惹的暴戾天性，電動式軟頂敞篷可於 15 秒內收折完成，尾廂上更具備隨車速調整的主動式擾流翼，其角度將依據不同車速做調整。
內裝方面，失傳多年的 2+2 座椅配置再次回歸，座艙導入 「Hyper Analogue」 全新設計語彙並以駕駛者為中心導向，提供運動版與性能版兩款選擇，頭枕為整合式，座椅本體也導入輕量化與薄型化設計，包覆材質可選擇單色或雙色 Nappa 真皮，搭配鑽石紋路縫線，並標配 AIRSCARF 頸部暖氣裝置。後座乘坐空間支援最高 150 公分的人士入座，如不需載乘客還可作為置物空間使用。另外也擁有 12.3 吋全數位儀錶板、傾斜角度可調式 11.9 吋直立 MBUX 多媒體系統、64 色氣氛燈、3D 抬頭顯示器及 Burmester 音響揚聲器等高級配備。
動力方面，Mercedes-AMG SL 63 S E Performance 前軸為 4.0 升 V8 引擎、後軸電動馬達，再結合 AMG 總部研發，單位輸出功率為傳統電池兩倍的高性能鋰電池，搭配 AMG Performance 4MATIC+ 主動式四輪驅動系統，共能夠榨出 816hp 的動力，扭力來到 1,420 Nm，零到一百加速更只要 2.9 秒，最高時速可達 317 Km/h，堪稱是目前性能最強悍的 AMG 性能車款。
SL 可說是 Mercedes-Benz 最著名且量產最悠久的車款之一，其名以 Super-Light 衍生而來，最早在 1952 年以 300 SL 型態 (W194) 登場，在賽道上獲得了多次冠軍後，由德裔美國商人 Max Hoffman 發想轉化為量產車 (W198)，起初為經典鷗翼式車門的車體結構，後來則更變為敞篷樣式。而歷經 70 年以後，第七代 SL 依然以最新的家族設計語言向世人宣告其 70 年來純正的豪華敞篷跑車血統。
國內市場方面，臺灣賓士於去年 2022 年 9 月導入全新 Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+，其建議售價為新臺幣 925 萬元起並採全台限量 25 台的方式販售，而今年 3 月則宣佈引進搭載四缸入門動力的 SL 43，建議售價為新臺幣 676 萬元起。至於今日正式亮相的 Mercedes-AMG SL 63 S E Performance 性能旗艦是否有機會導入國內市場，則有待後續原廠與總代理台灣賓士的產品規劃， 7Car<小七車觀點> 將持續關注並帶來最新消息，敬請關注。