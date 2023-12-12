陳雪甄片場走光「胸前安全措施掉下來」 導演下秒神救援
HamiVideo犯罪影集《深網》探討青少年網路性犯罪，從警探、家人、校方和心理學家等各種角度，觀察一連串青少年涉入的霸凌、自殺和性侵等案件，堪稱為「影集版N號房」，女主角陳雪甄此次做出許多突破性大尺度演出，她首度在螢幕上背部全裸，與飾演老公的新加坡演員宏榮演出激情戲，她透露在拍攝現場一度差點走光，「在最後一次拍攝時，胸前的安全措施掉下來，趕快伸手遮住，超緊張。」
記者羅凌筠／綜合報導
陳雪甄表示這是第1次挑戰裸露程度較高的戲分，原本服裝造型組已經做好防走光的萬全保護，她甚至還在床上進行演練，只是沒想到演出時動作太激烈，胸前安全措施竟然脫落，她慶幸的說：「還好導演剛好喊『卡』！」才能在千鈞一髮之際伸手自救，她也大讚對手戲演員非常紳士，才能讓她無後顧之憂完成該場戲。
陳雪甄在犯罪影集《深網》飾演追查青少年網路性犯罪的刑警，她為此必須勤練槍法和武打動作，最令陳雪甄印象深刻的是一幕捕捉罪犯的場景，原來劇組選在一個漁場取景，她表示桌面上血淋淋的畫面都是「真的」，「因為那邊就是殺魚的地方。」更令人難耐的是現場臭氣沖天，「而且能量非常不舒服，一進去就會有點暈。」
陳雪甄在劇中不只是緝凶，更希望能找到被迫逃學蹺家的受害少女，她因此必須獨自跑進一座森林，但拍攝時攝影師在幾百公尺外，「沒有人陪伴下一直往森林深處跑，兩旁是垃圾掩埋場，還有聽到『吹狗螺』，心裡很害怕，彷彿走進一座無底深淵。」讓她更加能揣摩主角當下面對未知恐懼的內心狀態。
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