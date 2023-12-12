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專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 TAXI museum 計程車博物館於 2019 年正式開幕至近已滿 4 歲，且累計收到超過 21 萬票的支持及肯定。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 售票處位於博物館旁的建築物。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 博物館外面擺放著國內最常出現的 Toyota Corolla Altis 計程車以及曾由張阿朝先生 (1952-2020 ) 所駕駛過的 2002 Nissan Cefiro。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 博物館室外也擺放了購入退役的公車，成為另類的裝飾藝術。

博物館室外擺有人力拉車，讓參館者能與其互動並拍攝照片。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 大廳旁邊的瘋狂計程車 (Crazy Taxi) 大型電玩機台以及沙發實在相當搶眼呢～

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 展示架上擺放著各式各樣的計程車車頂燈。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 來自各國的古董計程車排程為ㄇ字型，不管來幾次都相當震撼。為了迎接即將到來的耶誕節，每輛展車車頂上都放置了聖誕帽，相當逗趣。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 1972 Checker Marathon - 經典的美國計程車，幾十年來擔任紐約和許多其他美國城市的首選計程車。巨大的尺寸可容納許多乘客，並擁有堅固的結構及經典不變的造型 (為了簡化零件管理，特別是 1958 年及以後的車型就少有變化)。在 20 世紀的 60、70 和 80 年代，紐約市所拍攝的電影 - 曼哈頓街道上都會出現這部車的身影。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 1967 Austin FX4 - 倫敦計程車的 "新古典主義" 世上崇尚古典風尚大概最數英國人，對他們來說，年代越久遠的東西魅力越無窮。不過，英國人的特點時在能將某種東西外表保持古典的同時，內部也打造得現代、舒適甚至豪華。這種 "新古典主義" 在百年一貫 "黑" 的倫敦計程車行業體現得最為卓越。古典加現代滿眼黑黢黢、烏龜殼似的計程車是聞名天下的倫敦一景。現代的倫敦計程車，當你上車後報出目的地，車內的電腦立刻會從 2.5 萬條街道中顯示出你將前往的地點，並在數秒內向你出示最方便的行車路線，且有兩三寮不同的路線供你參考。接下來，它會告知倫敦目前的市政工程情況、單行線和步行區，以及交通最繁忙易堵塞的路段。另外，電腦還顯示出方圓 6 公里內的所有醫院、旅館、劇院、博物館、學府、公園、政府機構、教堂、火葬場等。倫敦計程車傲人的成就就是全世界第一套計程車電視娛樂節目已開播，客人在途中可隨意選擇倫敦指南、城市歷史、商業、新聞、購物等節目；此外，也可在車內欣賞古典喜劇、電影、音樂等。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 1957 Mercedes-Benz 180 - W120 是賓士在二戰後首款採用單體式車身的產品，問世於 1953 年。外觀上與以往最大的不同就是與車體整合成平整設計的檔泥版，酷似浮桶的外型擁有 "Ponton" 的綽號。而車廂與底盤經過強化，車頭與車尾則作為撞擊緩衝區，在當時是相當先進的安全概念設計。在 50 年代雖然是賓士的入門車種，但當時能在台灣擁有者非富即貴，保存至今者並不多。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 二戰之前，Citroën 推出了一項名為 VGD（英譯 High-volume car）的計畫，主要就是要取代現役 Traction Avant，由於二戰爆發，不得以暫停了此計畫。50 年代初，Citroën 團隊便開始致力研發此計畫，主要由設計名師 Flaminio Bertoni 及 André Lefèbvre 設計，並且還打算為其開發一具水平對臥六缸引擎，但後來因成本及時間考量而放棄，並繼續沿用 11CV 的四缸引擎。※本車由寶嘉聯合股份有限公司借展中。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 1955 年巴黎車展上，DS 一亮相就成為當紅炸子雞，發表短短 15 分鐘內就接獲了 743 張訂單，當天合計共接獲 12,000 張訂單，該紀錄直到 60 年後才被 Tesla Model 3 超過。名字諧音相似法語女神 (Déesse)，如太空梭的造型在 50 年代就像是來自未來一樣，流線的造型無論是停在鳥無人煙的農舍旁或是在浪漫的巴黎街道上漫遊都無違和感。不僅僅是外表，各項配備及選配也成為市場先驅，如玻璃纖維車頂、動力轉向、前輪碟煞、液壓半手排系統、轉向頭燈以及眾所皆知的液壓懸吊。當年還在二戰陰霾中的法國，路面多為碎石等險惡路面，其液壓懸吊可提供乘客無懈可擊的乘坐品質，英國高級車廠 Rolls-Royce 後來還向 Citroën 買下專利來在旗下車型上使用。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 一輻式大口徑方向盤加上猶如沙發般的座椅讓許多乘坐過的人都難以忘懷。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 1962 年，法國總統戴高勒乘坐 DS 前往機場時，遇到反對派槍手的埋伏，總計發射了約 140 槍，但多虧其懸吊設計，DS 即便車身中彈多槍甚至還爆了胎，駕駛還能平安無事地將總統送達目的地，讓 DS 又多了一層傳奇色彩，還被翻拍成電影 "豺狼之日"（The Day of the Jackal ）。其量產壽命也非常長，約 20 年之久，總共生產了 140 多萬輛！先進的液壓系統更是影響了車壇。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 作為女神的終身粉絲，筆者也趁著機會帶著 1/12 比例的 Norev Citroën DS 19 與真身拍攝，十分感動。

​​​​​​1980 Mercedes-Benz W123 - W123 是賓士汽車在台灣頗為重要的車款之一，身為該品牌在台灣第一部大量導入的車款。 在當年破百萬的車價幾乎可以在台北買一棟公寓，適逢經濟起飛的年代，一群刻苦耐勞的「頭家」也在此時有能力買起較高級的車款，W123 便是首選之一。 隨著三十多年的歲月過去，即便 W123 年數也漸增，但因本身德系車強勁的體質，至今仍有不少還在路上奔馳。隨著時間的洗鍊，W123 也即將成為骨董車的一員。由於堅固耐用的特性，加上當年導入數量之多，二手零件支援也頗為豐富，在台灣亦成為骨董車玩家在踏入此領域的第一入手車款之一。並且在一些玩家的巧思下，換上新衣的老 W123 外貌也顯得活力十足。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 法國經典喜劇電影 Taxi (中譯：終極殺陣) ，自 1998 年上映，看似平凡的披薩外送員兼差計程車生活，因為特殊改裝計程車與荒唐的銀行搶案，上映期間累積全球 2 億美金票房！而後還推出了 2、3、4、5 集，甚至美國也翻拍了 Taxi(中譯：計程車女王)，不論是哪一集，除了票房轟動，片中的 Peugeot 406 也是屢次引起改裝界騷動。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 不過現實生活中，改成這樣的計程車應該是自找麻煩，除了女性消費者不敢坐以外，頻繁的驗車保證司機一定很快就想要轉業去了。在本地，使用進口車作為計程車的業者雖然常見，但所佔的比例應該是不多，Peugeot 406 的計程車雖然少見，但是印象中也是看過好幾部啦，希望這些司機能夠因為付出較高的營業成本而使得生意更好才是。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 這輛 Toyota Crown 經過特殊改裝，在日本當地做為迎娶新娘時的禮車，車頂可以掀開，讓新娘子能更優雅地進出。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 裕隆速利 Sunny 303 堪稱國產車中最經典的車款之一，身為當時市場上最親民的國民車，乘載著臺灣許多人的美好回憶，也是駕訓班學員們人生第一輛碰到的汽車。其省油、經濟的特性也深獲各行各業的喜愛，而旅行車的版本也因為載貨需求，採用了荷重性較高的葉片彈簧設計 (轎車採用圈狀彈簧)。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 說起勝利 803 車系，相信是不少人當兵或是返鄉時最熟悉的交通工具，早年全台各地車站前大排長龍的「野雞車」幾乎全部都是採用裕隆勝利 803 ，而且清一色都是使用 SD22 柴油引擎的柴油小客車，也因此勝利 803 承載著許多人年輕時的記憶，無論是趕著回營區收假的緊張，或是返鄉時近鄉情怯的心情，在勝利 803 車廂中夾雜的廉價香水和煙味中，每一件都收藏在我們記憶深處。

1962 年日本昭和的青鳥 Datsun Bluebird P312，白、藍色的外觀烤漆搭配小巧車身尺碼，實在可愛。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 1947 Willys Jeep MB GPW 戰場上的計程車 - 1941 年，美國參加第二次世界大戰，需要在短時間生產大量車輛，美國政府要求 Willys 公司許可，選擇 Ford 為第二供應商，生產 GPW。GPW 中的 GP 代表多用途 (General Purpose)，W 則代表 Willys。戰後，Willys 察覺到這個名字蘊藏商機，在 1950 年搶先註冊 Jeep 商表，並以「在強有力的吉普面前，太陽永遠不會落下」的經典廣告詞，打響了吉普的名號。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 2015 年 2 月 4 日上午 10 點 55 分，復興航空 235 號班機，原定從臺北松山機場飛往金門尚義機場，機上共有 58 人，其中機組員 5 人，乘客 53 人。在起飛後不久因失速墜落基隆河中。根據民眾行車紀錄器所拍攝到影像，飛機最後因避讓建築物導致高度驟降並向左側翻轉 90 度，左機翼先擦撞南港展覽館附近環東大道高架道路上一輛正在行駛的計程車，又擦撞環東大道的護欄，隨即墜毀於台北市南港區、內湖區與新北市汐止區交界、內溝溪抽水站附近的基隆河面上。造成 43 人死亡，機上僅 15 人生還，亦造成計程車上的兩人輕傷。此事件為臺灣民航史上首次飛機墜毀於河川的事故。本車為當時班機所擦撞的 Volkswagen Caddy 計程車。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 最早的計程車 - 人力三輪車。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 筆者相當喜歡的嘟嘟車 (Tuk-Tuk)，在東南亞國家相當常見～

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 館內的玻璃展示櫃區擺有海量的計程車相關收藏。

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專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 Ford Crown Victoria 是筆者小時候最愛的計程車/警車之一，標準的三廂式設計以及 4.6 L Modular V8 引擎實在令人嚮往。

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專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 香港最熟悉的街景 - 的士～

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專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 這樣的收藏，筆者只能說請接收膝蓋～

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專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 這樣的繪畫裝飾所呈現的質感相當好～(想默默地問：有 DS 的嗎？)

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 在吧檯上設有以迴轉壽司為概念的模型台，相當有創意。

專程來與「法國女神」會上一面 Taxi Museum 計程車博物館 參訪 Maybach 計程車，這很戰鬥民族XD

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走之前別忘了在這風味獨到的廁所留個紀念。