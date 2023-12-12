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這個手排來的有點慢 BMW將在2024年推出Z4 M40i手排版本

▲ 這個手排來的有點慢 BMW將在2024年推出Z4 M40i手排版本
▲ 這個手排來的有點慢 BMW將在2024年推出Z4 M40i手排版本

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BMW Z4與Toyota Supra在這一世代的車款當中有著共同的基因，不過他們對於手排變速箱的開發腳步並不相同，Toyota Supra早在去年就推出了Supra手排版本，但是Z4直到現在才確定2024年即將推出手排變速箱，在M40i車型當中將會有六速手排配置，而四缸的sDrive30i將會維持著自排變速箱的選擇。

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BMW Z4 M40i將會在2024年新增六速手排選擇，不過要加價3,500美金，折合台幣約11萬元有些昂貴。
BMW Z4 M40i將會在2024年新增六速手排選擇，不過要加價3,500美金，折合台幣約11萬元有些昂貴。
其實BMW G29世代的Z4早在2019年的時候就已經推出，不過他們這幾年來並沒有聽到粉絲們想要手排變速箱的聲音，直到去年Toyota Supra推出手排變速箱之後，其市場反應相當優異，BMW終於也決定要在這輛Z4出現的五年後，也就是2024年時推出六速手排變速箱的配置，取代目前僅有八速ZF自排變速箱的選擇，而且這次BMW並不是簡單地把Toyota Supra身上的手排套件移植到Z4當中，而是選擇打造自己的排檔桿配件，為的就是創造出比Toyota還要更出色的換檔感受。

而根據開過手排Z4的人表示，這輛車的換檔感受更是優於自家的BMW M2性能跑車，而手排Z4不是只有添加了第三個踏板以及更換排檔座而已，在車輛的後軸部分採用M240i的底盤套件，也換上了M款差速器，此外前防傾桿的設定更硬，並且將主動懸吊系統設定調整到更好，轉向系統部分也經過重新設定，而引擎則是一樣3.0升直列6缸渦輪增壓動力，擁有382匹最大馬力以及51公斤米的峰值扭力，目前車重尚未公布，不過預計將會擁有更好的馬力重量比，只不過加速表現應該會慢個0.3秒，而且要加價3,500美金，折合台幣約11萬元才可以擁有。

開過這個六速手排Z4的人表示，這輛車的換檔感受比起M2還要來得更好。
開過這個六速手排Z4的人表示，這輛車的換檔感受比起M2還要來得更好。

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