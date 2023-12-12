第一屆「HOME RUN 少棒中華汽車盃棒球賽」，「我是江老師」擔任開球嘉賓
中華汽車長期推動國球發展，2016年啟動「幸福守護計畫」，陸續捐贈三台得利卡至豐田少棒、紅葉少棒及太巴塱少棒，以車輛資源協助球隊解決外出比賽的交通問題。為厚實三級棒球技術，銜接志工同仁與少棒球員之情誼，中華汽車12月9日特別前往花蓮太巴塱國小舉辦「HOME RUN少棒中華汽車盃棒球賽」，邀請三支少棒隊與中華汽車同仁及汽車媒體聯盟同場較勁。活動中邀請知名Youtube頻道「我是江老師」擔任開球嘉賓，並攜手台灣聲樂家林慈音為太巴塱少棒舉辦一場「山中音樂會」，讓孩子比賽之餘也能享受到專業級的音樂饗宴。
2GameSome - 有車賞
第一屆「HOME RUN少棒中華汽車盃棒球賽」熱鬧開辦，活動由太巴塱U12國手曾祈嘉代表進行運動員宣誓，透過友誼賽讓成棒、少棒混齡對抗，中華汽車棒球隊與汽車媒體聯盟於第一輪止步，太巴塱少棒與紅葉少棒激戰，地主隊太巴塱憑藉著主場優勢一路過關斬將，最後不幸於決賽敗北，由豐田少棒贏得冠軍，成功將冠軍獎盃/獎金及MIZUNO獨家贊助市價4.8萬元的棒球背包帶回台東。中華汽車副總錢經武表示，舉辦這次的棒球賽主要希望能讓更多企業關注到偏鄉棒球發展，中華汽車藉由「幸福守護計畫」不僅協助球隊解決交通問題，也讓孩子能更專心在棒球訓練上，透過車輛資源，讓豐田少棒近年不用為招生擔憂，紅葉少棒2023年新增球員人數大幅增加20%，太巴塱少棒也打出華南盃全國冠軍的成績，取得U12的組訓權，為台灣拿下世界盃亞軍殊榮，看到基層棒球有更好的發展也是企業最大的使命。
近年來，在國際賽事及地方政府的推動下，台灣棒球持續蓬勃發展，據了解，每支少棒隊每年需投入70萬-100萬元營運經費，除了教育部體育署「深耕棒球」補助款，其餘經費缺口急需各方企業響應贊助。中華汽車為照護全台少棒隊，除了投入車輛資源，今年也特別規劃「HOME RUN少棒輪胎健檢」免費返廠保養活動，減輕少棒隊的營運成本，即日起至12月16日止，號召全台小學附設少棒隊之得利卡接駁車免費返廠保養 (免費更換機油、機油芯、保養工資)，安全守護每一位少棒選手外出比賽的行車安全。