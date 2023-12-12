▲ 臺灣經濟部自駕系統、VicOne資安技術雙獲全球最高汽車技術大獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
由經濟部科專計畫補助ARTC開發榮獲「年度自動駕駛解決方案獎」的自駕隊列技術，是將多輛自駕車組成類似輕軌的運輸模式，這種運輸型態成本僅為傳統軌道的1/5且建置時間短，可為未來智慧交通運輸系統提供了競爭力十足的解決方案。此技術目前已與六和機械共同投入實車試驗運行超過1千公里，並將在2024年與中華汽車於彰濱工業區進行實車測試，展開商用車推動隊列物流營運，此技術亦獲得國際車廠青睞，雙方已進行可行性驗證合作，預計2025年可投入量產。
經濟部產業技術司司長邱求慧表示，汽車技術突破獎（AutoTech Breakthrough Awards）是由產調平台Tech Breakthrough與國際數百家頂尖企業共同成立之車輛技術開發最具指標性獎項，共有15個國家、1,600間企業參賽，車輛中心也是亞洲歷年來首次獲獎的研究機構。經濟部未來4年將投入50億元，協助法人與業者在智慧車電領域的技術開發及建置驗證能量建立，以協助產業爭搶全球車輛產業供應鏈，持續朝智慧化領域開拓無限商機。
車輛中心董事長王正健說明，車輛中心的自駕隊列技術，成功克服了國際現有技術僅能在快速道路或高速公路運行的限制，拓展至一般市區道路，解決人車混流、橋墩訊號被遮蔽、多號誌路口的情境挑戰，其中低延遲車間即時通訊技術(CV2V)，於60km/h時隊列跟車間距由國際大廠的11.3m縮短6%來到10.6m，整體營運上可更彈性調度車輛派遣，提升車隊營運效率可達10%。此項技術也在今年8月的IEEE知識創新與發明國際研討會（ICKII，日本舉辦）被評選為最佳論文，同步獲得美、日專家認可。
VicOne副總裁蔡木本表示，隨著汽車產業的互聯程度越來越高，針對汽車和充電站的網路攻擊將持續增加，網路防禦也必須跟上。電動車能源基礎設施是相當重要的環節，駭客或有心人士可能透過充電樁竄改使用紀錄，甚至透過開源漏洞(Open Source Vulnerability)入侵充電網路, 危害充電網路與電動車用戶。VicOne透過與長期發展電動車動力與充電基礎設施的台達電子合作，在其能源基礎設施解決方案DeltaGrid®EVM光充儲應用中的能源管理閘道器中導入VicOne的漏洞掃描與入侵偵測防護系統，能確保電動車充電樁與能源管理應用之間的資料傳輸安全性，共同為車廠及電動車充電站營運商打造出堅實的資安防禦系統。
汽車技術突破獎每年針對自動駕駛、聯網車輛、電動車、引擎技術及車用資安等領域進行評選，挑選當年度最優秀技術給予獎項肯定，吸引全球知名廠商參與，歷年得獎者包含Benz、BMW、Toyota、Polestar、Harman、UL Solutions、FPT Software等國際大廠。