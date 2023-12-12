▲Maserati GranTurismo PrimaSerie 75 週年紀念版 全球限量登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
「金屬灰 （Grigio Lamiera）」塗裝版本設計靈感源於 Officine Alfieri Maserati 百年造車工藝，以消光質感的金屬灰雙層色漆打造車色外觀，透過賽道上專屬的紅色細節傳遞源自賽道的基因。前 20吋、後 21 吋的黑化輪圈飾以紅色外圈設計，搭配車側紅色散熱鰭孔設計與 C 柱紅色三叉戟廠徽，透過賽道紅色點睛之筆的詮釋下彰顯出品牌無畏的先鋒精神。
「彗星黑（Nero Cometa）」則透過 Dark Matte 消光黑四層烤漆，以極具質感的呈現方式打造而成，綴以薄荷綠展現卓越性能美學，除了綠色車側散熱鰭孔設計與 C 柱三叉戟廠徽外，在輪圈外圍亦可看到薄荷綠增添了亮眼的綠色元素，使車身整體更具前衛科技感，演繹壯遊征途中超凡脫俗的性能美學。
GranTurismo PrimaSerie 75 週年限量版由 Maserati Fuoriserie 客製化部門傾力打造，為追求獨特品味的車主呈獻獨一無二的座駕，感受成為注目焦點的樂趣。GranTurismo PrimaSerie 75 週年限量版 Trofeo 車型， Maserati 總代理臺灣蒙地拿特別為追求極致性能的層峰買家導入限量 2 席，分別為彗星黑（Nero Cometa）與金屬灰 （Grigio Lamiera）塗裝，建議售價 $1,388 萬。此外，GranTurismo PrimaSerie 亦有以 Folgore 動力基礎提供的兩款配置，分別是象徵純電動力的「Rame Folgore」電光銅色調，以及強調奢華的「Blu Inchiostro」墨藍配色，兩種塗裝全球也各限量 75 台。
為致敬 GranTurismo 75 年來的傳承進化，Maserati 設計中心（Maserati Centro Stile）另推出三款 One-off 特別訂製版車型，分別為 GranTurismo One Off Prisma 與 GranTurismo One Off Luce 概念車型，以及與藤原浩（Hiroshi Fujiwara）跨界合作的全新 GranTurismo One Off Ouroboros 虛擬概念車，展現 Maserati 百年以來卓越工藝的義式傑作，為當代 GT 經典注入令人著迷的魅力。
【Primaserie 75 週年紀念版】
專屬外觀/內裝設計
Trofeo 版本
金屬灰 （GRIGIO LAMIERA）
Trofeo 版本
彗星黑（NERO COMETA）
FUORISERIE 訂製車色
GRIGIO LAMIERA
消光金屬灰雙層烤漆
Dark Matte
消光黑四層烤漆
輪圈式樣
20"/21” Mugello (黑化處理)
20"/21” Mugello (黑化處理)
輪圈設計
紅色外圈設計 + 75 週年輪圈蓋設計
綠色點綴設計 + 75 週年輪圈蓋設計
廠徽及散熱鰭孔設計
C 柱紅色 Trident 廠徽
+ 紅色散熱鰭孔設計
C 柱綠色 Trident 廠徽
+ 綠色散熱鰭孔設計
FUORISERIE 訂製專屬車蓋布
Goodwool 訂製車蓋布
Goodwool 訂製車蓋布
座椅設計
雙色座椅 + Linear Graphic 紋路
(含頭枕 Primaserie 75 週年刺繡)
雙色座椅 + Linear Graphic 紋路
(含頭枕 Primaserie 75 週年刺繡)
Primaserie 75 週年限量銘版
1 / 75
1 / 75