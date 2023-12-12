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Maserati GranTurismo PrimaSerie 75 週年紀念版 全球限量登場

▲Maserati GranTurismo PrimaSerie 75 週年紀念版 全球限量登場
▲Maserati GranTurismo PrimaSerie 75 週年紀念版 全球限量登場

2GameSome - 有車賞

義式先鋒 Maserati 擁創新為本能，率先於 1947 年將賽車性能注入公路用車設計，並與奢華舒適完美結合，就此定義了經典 GT 雙門跑車，在 75 年間開創了數款經典車型，奠定 Maserati GT 跑車的傳奇地位，更將 GT 壯遊塑造為獨特的生活風格。隨著全新世代 GranTurismo 的隆重登場，為紀念 75 週年的輝煌歷史， Maserati 特別打造 GranTurismo PrimaSerie 75 週年限量版，依據動力來源一共推出 4 款配置，每款各限量 75 台。專為性能引擎愛好者打造的GranTurismo Trofeo推出兩款限量塗裝版本「金屬灰 （Grigio Lamiera）」與「彗星黑（Nero Cometa）」，以特殊而細緻的設計工藝向品牌百年 GT 精神致敬。GranTurismo Trofeo 金屬灰與彗星黑塗裝限量版建議售價 $1,388萬，由臺灣蒙地拿導入限量 2 席，將極致稀有珍藏完美呈現。

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GranTurismo PrimaSerie 75週年限量車款Trofeo 版本以強勁動力為基礎，藉由自主研發的3.0L V6 「Nettuno 海王星」雙渦輪增壓引擎提供澎湃性能。搶眼奪目的外觀以 75 週年專屬標誌和 Maserati Fuoriserie 客製化部門帶來的獨特塗裝色調在細節中創造了區別，採用前 20吋、後 21 吋的Mugello黑化輪圈，將醒目的 75 週年標誌置於輪圈中央；車室內 4 座頭枕皆以 75 週年標誌的專屬刺繡點綴，搭配內裝座椅以雙色 Linear Graphic 紋路呈現，將義式奢華感受提升至更高層次。

「金屬灰 （Grigio Lamiera）」塗裝版本設計靈感源於 Officine Alfieri Maserati 百年造車工藝，以消光質感的金屬灰雙層色漆打造車色外觀，透過賽道上專屬的紅色細節傳遞源自賽道的基因。前 20吋、後 21 吋的黑化輪圈飾以紅色外圈設計，搭配車側紅色散熱鰭孔設計與 C 柱紅色三叉戟廠徽，透過賽道紅色點睛之筆的詮釋下彰顯出品牌無畏的先鋒精神。

「彗星黑（Nero Cometa）」則透過 Dark Matte 消光黑四層烤漆，以極具質感的呈現方式打造而成，綴以薄荷綠展現卓越性能美學，除了綠色車側散熱鰭孔設計與 C 柱三叉戟廠徽外，在輪圈外圍亦可看到薄荷綠增添了亮眼的綠色元素，使車身整體更具前衛科技感，演繹壯遊征途中超凡脫俗的性能美學。

GranTurismo PrimaSerie 75 週年限量版由 Maserati Fuoriserie 客製化部門傾力打造，為追求獨特品味的車主呈獻獨一無二的座駕，感受成為注目焦點的樂趣。GranTurismo PrimaSerie 75 週年限量版 Trofeo 車型， Maserati 總代理臺灣蒙地拿特別為追求極致性能的層峰買家導入限量 2 席，分別為彗星黑（Nero Cometa）與金屬灰 （Grigio Lamiera）塗裝，建議售價 $1,388 萬。此外，GranTurismo PrimaSerie 亦有以 Folgore 動力基礎提供的兩款配置，分別是象徵純電動力的「Rame Folgore」電光銅色調，以及強調奢華的「Blu Inchiostro」墨藍配色，兩種塗裝全球也各限量 75 台。

為致敬 GranTurismo 75 年來的傳承進化，Maserati 設計中心（Maserati Centro Stile）另推出三款 One-off 特別訂製版車型，分別為 GranTurismo One Off Prisma 與 GranTurismo One Off Luce 概念車型，以及與藤原浩（Hiroshi Fujiwara）跨界合作的全新 GranTurismo One Off Ouroboros 虛擬概念車，展現 Maserati 百年以來卓越工藝的義式傑作，為當代 GT 經典注入令人著迷的魅力。

Primaserie 75 週年紀念版】

專屬外觀/內裝設計

Trofeo 版本

金屬灰 GRIGIO LAMIERA

Trofeo 版本

彗星黑NERO COMETA

FUORISERIE 訂製車色

GRIGIO LAMIERA

消光金屬灰雙層烤漆

Dark Matte 

消光黑四層烤漆

輪圈式樣

20"/21” Mugello (黑化處理)

20"/21” Mugello (黑化處理)

輪圈設計

紅色外圈設計 + 75 週年輪圈蓋設計

綠色點綴設計 + 75 週年輪圈蓋設計

廠徽及散熱鰭孔設計

柱紅色 Trident 廠徽

紅色散熱鰭孔設計

柱綠色 Trident 廠徽

綠色散熱鰭孔設計

FUORISERIE 訂製專屬車蓋布

Goodwool 訂製車蓋布

Goodwool 訂製車蓋布

座椅設計

雙色座椅 + Linear Graphic 紋路

(含頭枕 Primaserie 75 週年刺繡)

雙色座椅 + Linear Graphic 紋路

(含頭枕 Primaserie 75 週年刺繡)

Primaserie 75 週年限量銘版

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