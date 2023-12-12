▲ Toyota冠名贊助「讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」，Toyota粉絲享限定優惠

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於1934年成軍的讀賣巨人，是日本歷史悠久的第一支職棒球隊，累積奪得22次「日本一」總冠軍，成為日職棒球史上奪冠次數最多的名門球隊。在與台灣的深厚聯繫中，這支球隊培育出眾多傳奇球星，從「世界全壘打王」王貞治，到被譽為「亞洲巨砲」的呂明賜，再到2016年簽下被喻為「日本第一的中外野手」的陽岱鋼，皆為讀賣巨人在台灣贏得極高人氣的原因。迎接球隊建隊90週年的來臨，讀賣巨人將攜一軍陣容蒞臨台北大巨蛋，與同樣擁有卓越戰績和深受喜愛的中職球隊「中信兄弟」、「樂天桃猿」展開華麗的對決，並延續台日兩地的棒球之誼。
門票於12日開賣，啟售記者會特別邀請讀賣巨人隊球星翁田大勢來台，與中信兄弟隊球星王威晨、樂天桃猿隊球星林立共同宣布賽事啟售。Toyota近年來積極支持台灣體壇各大活動，期望進一步推動台灣體育文化的發展，並與粉絲們共同分享熱血的比賽時刻。
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