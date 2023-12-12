▲Enyaq iV 80X、i5、E-Class、GLB 35 等多款新車現身　經濟部能源署 2023 年 11 月份油耗

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進口燃油小客車方面，本月份可見到即將上市的小改款 Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC 以 NEDC 標準下 11.8km/L 的平均油耗通過測試，另有甫於 12 月 7 日上市的全新大改款 W 214 世代 Mercedes-Benz E-Class 四門轎車全數取得耗能證明，其中 E 200 Avantgarde 車型擁有 NEDC 標準下 15.3km/L 的平均油耗，E 300 運動版 (AMG Line) 與 E 300 Exclusive 車型雖有相同空車重量 1,855 公斤，但受測試時不同的參考車重影響，而獲得 12.9~13.7km/L 的油平均油耗表現。除此之外，11 月也有新年式的 Audi A5 Sportback 45 TFSI quattro 及 BMW 318i 房車送測，至於層峰高階車款則全數採用 WLTC 測試標準，可見到 Aston Martin DBS 770 Ultimate、Bentley Continental GT Convertible、Ferrari Daytona SP3 及全新大改款 Maserati GranTurismo 車系完成測試。
小改款 Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC 繳出 NEDC 標準下 11.8km/L 的平均油耗表現。
在進口燃油小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分，本月份可見到今天 12 月 12 日正式發表的 BMW XM Label Red Limited Edition 以 NEDC 標準下 31.0km/L 的平均油耗數字通過測試，另外也可發現 Toyota Granvia 即將新增 5 人座的車型選項，繳出 NEDC 標準下 11.0km/L 的平均油耗成績。除此之外，11 月也有全新 Lexus LM 500h、新年式 Kia Carnival 及新年式 VWCV Crafter 車型通過油耗測試。
W 214 世代 E-Class 房車同時出現於 11 月測試結果中，圖中的 E 200 Avantgarde 車型擁有 NEDC 標準下 15.3km/L 的平均油耗。
今日上市的 BMW XM Label Red Limited Edition 建議售價為新台幣 1,130 萬元起，搭載 4.4 升 V8 引擎與電動馬達構成的插電式混合動力，可輸出 748hp 最大馬力及 1,000Nm 峰值扭力，在 NEDC 標準下具備 31.0km/L 的平均油耗表現。
電動車部分，11月可見到 Škoda Enyaq iV 車系繼上個月先送測 Enyaq 80 iV 標準型及 Enyaq iV Coupé RS 後，再以四輪驅動設定的 Enyaq 80X iV 送測，在 NEDC 標準下具備 529 公里的最高續航里程，此外也有甫於 11 月 23 日上市的 BMW i5 車系測試完成，亦有 Rolls-Royce 第一款純電動產品 Spectre 出現在名單中。至於鴻華先進製造的 Foxtron Model C 也有 2 個車型持續送測，預計明年屬於 Luxgen 品牌量產版本的 n⁷ 可陸續展開交車。關於各品牌新車導入國內的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。
Toyota Granvia 福祉車在本月份通過油耗測試，採用 NEDC 標準獲得 11.0km/L 的平均油耗表現。
Škoda Enyaq iV 車系繼上個月先送測 Enyaq 80 iV 標準型及 Enyaq iV Coupé RS 後，再以四輪驅動設定的 Enyaq iV 80X 送測，在 NEDC 標準下具備 529 公里的最高續航里程。
全新 BMW i5 車系兩個編成均在 11 月通過能耗測試，eDrive40 擁有 NEDC 標準下 630 公里的續航里程，M60 xDrive 則為 560 公里。
Rolls-Royce 首款純電動車型 Spectre 在 NEDC 測試標準下具備 567 公里的續航里程。