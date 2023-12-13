克服現有技術限制，研發實力達國際級水準　ARTC 自駕隊列技術榮獲「年度自動駕駛解決方案獎」

Peugeot e-2008 No.020 ---- 純電動力開起來怎麼樣？

▲Peugeot e-2008 No.020 ---- 純電動力開起來怎麼樣？
▲Peugeot e-2008 No.020 ---- 純電動力開起來怎麼樣？

7Car 小七車觀點

從將近 6 年前 7Car<小七車觀點> 長期測試單元正式成立以來，先後測試體驗過的車款達到 10 多部，涵蓋自然進氣汽油引擎、渦輪增壓汽油引擎、渦輪增壓柴油引擎、自然進氣油電混合、插電式油電混合等相當豐富的設定，然而純電動車款直到去年 12 月才加入陣容當中，此車便是小七哥擁有的第二輛 Peugeot 新車－e-2008 GT Pack。

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Peugeot e-2008 GT Pack
Peugeot e-2008 GT Pack
e-2008 採用單馬達驅動前軸，可輸出帳面上看來不大的 136hp 最大馬力及 26.5kg-m 峰值扭力，其加速雖不算飛快，但已較燃油車型來說優異許多。
e-2008 是 2008 的純電動版本，此車採用 Stellantis 集團旗下的 e-CMP 平台打造，在前軸配置 1 顆電動馬達來進行驅動，可輸出 136hp 最大馬力及 26.5kg-m 峰值扭力，在踩下加速踏板時，具有非常平順且線性的輸出曲線，雖說加速不像認知中的電動車般飛快，但已較一般燃油車型更為足夠，在小七哥與編輯團隊最常使用此車的台北市區路段來說，加速表現極為靈活暢快，雖然單看規格數據不算太亮眼，但實際的行駛感受已非常夠用。

Peugeot e-2008 GT Pack
Peugeot e-2008 GT Pack
e-2008 的電控系統具有靈敏的反應，可依據踩踏的期望而帶來合乎心中預期的加速節奏，可說是將有限的動力數字發揮得淋漓盡致，整體的駕馭感受相較於國內一般品牌或豪華品牌現行販售的燃油 CUV 跨界休旅車來說都更為出色。
平時駕駛 e-2008 因習慣了純電動設計極為滑順暢快的加速感受，已不常大腳踩下加速踏板，只要輕鬆的踩踏加速即可獲得足夠的車速與超車表現，一旦刻意重踩踏板之下，還可發現 e-2008 的電控系統具有靈敏的反應，可依據踩踏的期望而帶來合乎心中預期的加速節奏，可說是將有限的動力數字發揮得淋漓盡致，整體的駕馭感受相較於國內現行販售的燃油 CUV 跨界休旅車來說都更為出色，即便是豪華品牌出品的燃油車款也不見得會有贏面，在將近 1 年的相處後，本站團隊給予 e-2008 動力表現相當高的評價。

Peugeot e-2008 GT Pack
Peugeot e-2008 GT Pack
在將近 1 年的相處後，本站團隊給予 e-2008 動力表現相當高的評價。
本週使用情形方面， e-2008 全車的各項機能運作表現均正常無故障，目前主要由小七哥與家人在台北市區內作為日常通勤與代步之用，偶爾會進行公務上的行程往返，平時在公司均可進行充電，不會產生里程焦慮問題。

Peugeot e-2008 GT Pack
Peugeot e-2008 GT Pack

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