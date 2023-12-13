▲導入新面貌、副駕旋轉座椅，第三代小改款 Nissan Note 登場

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第三代 Nissan Note 迎來小改款車型。外觀方面，第三代小改款 Note 其大面積的 V-motion 水箱罩改為無邊框式的設計，同時內部隔柵從三角幾何元素改為橫向格柵樣式，前保險桿下方氣壩亦經過修正，整體運動化感受較強烈。輪圈方面同樣配有 16 吋鐵圈或鋁圈，其中鐵圈換上新造型的輪圈蓋，原廠提供 14 種車色選擇，加入全新的紫色，同樣有雙色車身色供選配。
內裝鋪陳保持不變，第三代 Note 座艙將按鈕大幅簡化，採用數位儀錶板搭配中控台多媒體螢幕展現科技氛圍，傳統排檔桿由新款線傳式撥桿取代，方向盤採用平底三輻式多功能設計，座椅具備 Zero Gravity 零重力技術，原廠也宣稱車室前後座空間均有所放大，後座椅背也可進行傾斜角度調整，中控台下方還配備 Qi 無線充電座來滿足當代實用需求。值得一提的是，Note 還配有可旋轉式副駕駛座椅，可以向車身外側旋轉，以利行動不便者更輕鬆地進出車輛。
動力方面同樣採用 e-Power 技術，搭載 HR12DE 1,198cc 直列 3 缸汽油引擎搭配 EM47 電動馬達，引擎作為發電機之用，可輸出 82ps 最大馬力及 10.5kg-m 峰值扭力，馬達則可輸出 116ps 最大馬力及 28.6kg-m 峰值扭力。價格上，新年式改款車型前驅版本的起價為 2,299,000 日圓，如果升級至 AWD 車型，起價則為 2,580,600 日圓。