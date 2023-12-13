▲深化海外策略　DFSK 母集團 Seres 汽車體驗活動在厄瓜多成功舉辦

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在試駕前的新品推介會上，張星艷對來賓表示熱烈歡迎，他表示，經過 37 年紮根汽車產業，在智慧新能源車領域快速成長，Seres 已成為中國首家自主掌控全球領先的「BMS、 MCU、VCU」技術，中國大陸領先的智慧網路系統與工程製造完美融合的整車製造商。打造了全球化、完整配套體系和產業鏈的大數據智慧工廠，推出了多款業界領先的智慧新能源汽車和產品。
目前，Seres 已出口歐洲、美洲、非洲、中東、東南亞等 70 多個國家地區，累計出口車輛超過 50 萬輛。在眾多出口市場中，拉丁美洲是 Seres 最重要的策略市場之一，帶來了四款非常適合拉丁美洲自然環境和用戶需求的新能源汽車，包括 EV、EVR、插電式混合動力汽車。Seres 將持續深化與拉丁美洲合作夥伴的策略合作，建構「共贏的商業生態系統」。Seres 將始終秉持綠色、永續發展理念，並期待共同致力於推動美洲地區的環保事業和新能源汽車的發展。
在產品推廣會上，海外事業部常務副總經理萬志軍先生向與會嘉賓詳細介紹了試駕車型－Seres 5、Seres5 MAX、Seres 7、DFSK E5。此次，Seres 帶著全新產品 Seres5 MAX 和 Seres 7 滿懷誠意登陸拉丁美洲。Seres 5、DFSK E5 作為 Seres 的明星產品，已出口至多個國家和地區，深受經銷商和用戶的青睞和好評。
體驗活動中，來賓對 Seres 的產品讚不絕口，表示來自中國的新能源汽車無論是動力性能還是智能網聯方面都有著令人驚嘆的表現，這次體驗活動讓他們有了更深入的了解 Seres 的智慧財產權水準和品牌實力。他們也希望 Seres 未來在拉丁美洲的銷售能非常成功。
近年來，Seres 積極實踐「一帶一路」倡議，堅持走出去策略，秉持環保和永續發展理念，深化與拉丁美洲合作夥伴的策略合作。未來幾年，Seres 集團將圍繞 Seres 和 DFSK 品牌，向拉丁美洲地區提供更多新能源汽車，滿足當地需求，共同推動拉丁美洲地區的環保事業和新能源汽車發展，實現互利共贏。
臺灣市場方面，為衝刺年末銷售，DFSK 總代理合同興官方網站宣布「你買車我來養購車專案」開始實施。在本次「你買車我來養購車專案」優惠專案中，消費者即日起購買 DFSK 穩發商用車 (金穩發 S2.5t 與大穩發 S2.5t，共 2 款)，本月領牌加贈免費定期保養 4 次及 3 萬公里內煞車系統耗材（依保固專案內容為主）。
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