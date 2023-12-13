▲開創品牌新世代　Land Rover Range Rover Electric 等候意願登記正式開放

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目前實體原型車測試正在進行中，Land Rover 工程師將打造品牌有史以來最為寧靜且精緻的 Range Rover，並加強相關隔音工程包括主動道路降噪技術、聲音工程與座艙舒適性等等。歷經一年的開發，包括前期穩定性、考量底盤需求的多系統分析以及於時速高達 50 km/h 的模擬涉水測試，第一批原型車現已製造完成。測試溫度範圍為 -40C 至 +50C 從瑞典到杜拜的全球道路測試已經正式展開，全球實體測試計畫將針對 Land Rover Range Rover 首款純電車型進行檢驗，以確保電力驅動系統的穩定性，包括底板、電池耐用性、底盤完整性和熱降額的車輛動態測試。
動力方面據原廠表示，Land Rover Range Rover Electric 將提供與旗艦車型 Range Rover V8 相媲美的性能，並採用於英國 Solihull 所生產的可變式模組化縱向車身結構。電氣化的進程中，電池和電力驅動裝置 (EDU) 將首次在 JLR 集團位於英國 Wolverhampton 的新電能動力研發中心組裝。
隨著 Land Rover Range Rover 宣告其現代豪華電氣化之旅進入下一階段，首款純電車款將進一步增強其現代奢華的品牌形象。視為典範的英倫設計風格依舊保留。時至今日，世人熟悉的英國豪華品牌 Land Rover 將其經典車系 Range Rover 透過純電車型與世人見面，也代表著 Land Rover 品牌的新世代即將來臨。