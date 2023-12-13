▲提供四種車型、目標市占率達 10%+　Hyundai QT500 五噸大霸王正式在臺上市

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南陽實業董事長吳清源 (左一)、南陽實業董事長總經理徐伯達 (左二) 與嘉賓合影。本次導入的 Hyundai QT500 五噸大霸王採用歐風大器車頭，擁有寬體車身、碩大氣壩及 Crossed Dynamic 動態交叉設計語彙，營造外觀十足力量感，其風阻係數更來到 0.659cd。車身尺碼部分，中軸版本全長為 5,361mm、長軸版本為 5,930mmx2,166mmx2,270mm，中軸版軸距有 2,856mm、長軸版則有 3,305mm。Hyundai QT500 五噸大霸王有著同級車最寬 2.22 米的超大貨台內寬，以及同級最高 1.9 米貨廂內高，提供框式木床、廂式、冷凍、油壓尾門或特殊規格完成車，另有 16 處經銷據點與特約售後保修廠。
Hyundai QT500 五噸大霸王具有 7 吋 TFT 全彩多功能數位儀表，另搭載了領先同級車的「重車級氣壓煞車系統」，能夠有效縮短煞停距離，讓駕駛者們更安心。此外，也導入了 Hyundai SmartSense 先進安全科技，包含 VDC 車身動態控制系統、AEBS 緊急煞車輔助系統，以及 LDWS 車道偏移警示系統等，也配備符合法規的四路行車紀錄器、數位行車記錄儀等。
動力規格方面，Hyundai QT500 五噸大霸王搭載 Cummins 2.8L 直列四缸水冷式高壓共軌直噴渦輪增壓柴油引擎 (附中間冷卻器)，最大馬力可達 146PS@2,900rpm、最大扭力 40.77kgm@1,400rpm，提供手排、自手排變速箱型式。前懸採用葉片彈簧式附雙向作動油壓緩衝器+防傾桿，後懸則為葉片彈簧式附雙向作動油壓緩衝器，前後輪胎規格為 205/75R16C，搭配高強度鋁圈。
Hyundai 商用車行銷 130 餘國家，以韓國、歐洲、美國、日本四大研發基地，研究並開發市場導向最佳商用車款，從商務廂型車到多人座巴士，從 3.325 噸貨車到 40 噸以上拖曳車，訴求歐化設計、動力高效能、組裝高品質及人性化舒適特點，2022 年全球銷售量超過 15 萬輛。而國內市場方面，相信全新國產大霸王 QT500 的導入，將提供中短程貨運市場之效費者更多元的選擇，也將為國內商用車市場帶來更火熱的爭奪戰。