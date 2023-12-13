▲產品週期僅 3 年時間　Honda e 將於 2024 年 1 月正式停產

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外觀方面，Honda e 整體造型融合復古與前衛，前門把為隱藏感應式，後門把與 HR-V 同樣設於 窗框之內，兩側後視鏡也使用鏡頭構成 Camera Mirror System 數位顯示，幫助駕駛更易掌握車側路況。頭尾採用 LED 燈具搭配黑色飾板，全車四周下方施以黑色處理，後門則有 Honda Design 字樣凸顯原型車身分。充電座設於車頭蓋上，搭配 LED 燈號顯示充電狀態，並歡迎駕駛人。
內裝方面，Honda e 受惠於電動車身分，省去傳統燃油車機械結構所需空間，騰出平整而可前後連貫的座艙地板，並由 3 組螢幕構成數位儀表板，提供行車資訊、智慧應用程式與各種服務。座椅採用不織布與紡織材質混合打造，營造現代化居家氛圍。
Honda e 採用純電動後驅平台打造，全長 3,895mm、寬 1,750mm、高 1,495mm，電池組放置在底盤中央，使整車重心的離地高度約為 50cm，同時車輛前後配重也有 50:50 的完美比例。而後輪驅動的設定搭配寬輪距+短前後懸的設計，也使得 Honda e 擁有更穩定的操控表現。同時四輪麥花臣獨立懸吊則能替車內乘客帶來更佳的乘坐品質。另外 4.3米的最小迴轉半徑，也有助於在都會中行駛。
動力系統上，Honda e 採用安裝一具最大輸出為 150hp、峰值扭力 300Nm 的電動馬達，搭配 35.5kWh 電池組，續航力大約在 200km 上下，對於都會日常使用相當足夠。透過快速充電系統，可在 30 分鐘內充至 80%的電量。根據官方表示，Honda e 還具備單踏板控制功能，當駕駛鬆開油門時，系統會透過動能回收幫助車輛減速，減少煞車系統的磨損。
Honda e 是首款搭載 Honda 電動車專屬平台的中小型車，採用安裝於後軸的馬達驅動，結合能源效率、性能與實用性，適合都會環境使用。Honda 指出，Honda e 雖然是純電動車，但仍會兼顧駕駛樂趣，進一步實現針對歐洲市場提出的 "Electric Vision" (電氣化願景) 品牌策略。時至今日過了三年，這款復古風格電動掀背車隨即走向停產的命運，也許也跟價格和續航里程兩個主要弱點有很大的關聯。事實上在法國，該車高階版本的正式售價高達 42,100 歐元(約新臺幣 143.3 萬元)。再者，這款造型復古可愛的電動車也從來都不是暢銷車款，所以它生命的結束並不令人意外。或許在未來的某一天 Honda 會將 Honda e 重新復活，再見天日也說不定。