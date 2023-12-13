▲新臺幣 296 萬元起　全新 G60 世代 BMW 520i M Sport 正式在臺上市

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外觀方面，車頭導入全新家族式設計風格，整體車頭輪廓更為扁平化，LED 大燈相當銳利，內部加入直立式的 LED 日行燈。而雙腎形水箱護罩略為放大，周圍更有發光模組點綴，未追隨7系列的巨型水箱罩的設計，整體造型更加協調。車側部分則採用與車身齊平的半隱藏式車門把手，車頂天線也採用扁平化設計，後車門象徵性的 Hofmeister kink 則與 C 柱融為一體，上方的飾板上還加入了 5 的阿拉伯數字。車尾的變化最為明顯，換上線條相當俐落的 LED 燈組，視覺效果更加精緻，並且燈殼也更加貼合車身表面。
進到車內，整體鋪陳遵循了 7 系列最新的設計，採用 12.3 吋儀表板搭配 14.9 吋觸控螢幕設計，並配備 BMW Operating System 8.5、AR 擴增實境導航功能、車況抬頭顯示器以及支援 iPhone、Android 系統智慧型手機的 BMW 手機數位鑰匙2.0 等；另享有頂級水晶中控套件、M Nappa 真皮平底方向盤、Veganza 皮質跑車座椅、Fine-Wood 梣木紋飾板、豪華型雙區恆溫空調與 harman / Kardon 高傳真音響系統等。安全科技方面，搭載最高規格的新世代 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，同時獲得 2023 Euro NCAP 最高五星評價。
動力方面，BMW 520i M Sport 搭載新世代 2.0L BMW TwinPower Turbo 渦輪增壓引擎，可於 4,400rpm 時創造出 190 匹最大馬力，310Nm 最大扭力可於 1,500rpm 時即可湧現，搭配 48V 高效複合動力科技與 Steptronic 八速手自排變速箱。
BMW G60 5-Series 歷經七個世代的淬鍊，融合經典與當代的設計，加諸同級對手難以企及的駕馭樂趣，成為市場上中大型豪華房車級距的最佳典範之一，續寫車系成功地位。