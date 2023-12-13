▲專屬歐洲市場 Mitsubishi 預告新型電動 SUV 即將登場

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Mitsubishi 宣布將於歐洲市場推出新型電動 SUV。從官方公布的預告圖可以看到，新車採用倒 L 型的 LED 燈組，多條平行燈條構成的造型富有科技感，整體車身的線條十分飽滿。車尾則配有一組小尺寸的尾翼，尾燈造型與前方相呼應，在下方可以看到內凹的線條設計，進一步強化車尾造型的層次感。
據了解，Mitsubishi 這款新型電動 SUV 將承襲 Renault Scenic E-Tech 的原始造型，從整體的輪廓來看，仍可以觀察出兩者之間有高度的相似，包含車頭及車尾的線條，不過預計原廠還是將針對品牌的家族造型進行重新設計，區分兩者的產品定位。
內裝方面雖然尚未公開，但根據過往的經驗，其整體鋪陳將承襲 Scenic E-Tech 的設計，搭載全新的數位駕駛艙，方向盤後方搭載 12.3 吋 TFT 液晶螢幕，中控台採用 12 吋垂直觸控螢幕，可顯示 50 多個應用程式，包含 Google 地圖，並支援 Apple CarPlay 和 Android Auto。
動力上，參考 Renault Scenic E-Tech 的配置，標準車型採用前置電動馬達，可發揮 170 匹最大馬力 280 牛頓米的扭力，0 至每小時 100 公里加速時間約為 9.3 秒，最高時速可達每小時 150 公里。搭配 60kWh電池模組，具有約 420公里續航里程 (WLTP)，充電部分支援 130kW 直流快速充電。另外 High Range Scenic E-Tech 車型則採用性能更強勁的馬達，可輸出 220 匹最大馬力及 300 牛頓米的扭力，0-100km/h 加速時間為 8.4 秒，最高時速則提升至 170km/h。搭配 87kWh 電池組可提供約 620 公里續航里程 (WLTP)，並支援 150kW 直流快速充電。
在資源共享最大利益的趨勢下，近年的 Mitsubishi ASX 和 Colt 均是由 Renault 旗下的車型換標而來，而這次將推出的新型電動車應也不例外。