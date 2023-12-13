▲追加配備、售價再漲 2024 Honda Ridgeline 北美上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024 年式 Honda Ridgeline 於北美正式上市。2024 年式 Honda Ridgeline 編成上規劃四種車型等級，分別為 Sport、RTL、TrailSport 和 Black。新款 TrailSport 取代了 RTL-E，起價為 46,355 美元，而頂級的 Black 車型售價為 47,725 美元，較 2023 年式增加 120 美元。
TrailSport 車型號稱是 Ridgeline 車系有史以來性能最強大的車型，主要歸功於獨特調校的避震器，其有助於提升車輛的牽引力和攀爬性能。同時搭配 General Grabber A/T Sport 全地形輪胎，輪圈方面則與 Passport TrailSport共用相同造型的 18 吋鋁圈。另外新年式 Ridgeline 車系的前後保桿也同步進行調整，水箱護罩加入網格狀設計，後方貨斗尾門則是將車名嵌入於當中。而 TrailSport 車型則有專屬的徽飾及 Diffuse Sky Blue 藍色塗裝。
座艙部分保留原本的鋪陳，新增了 9 吋多媒體觸控螢幕，支援無線 Apple CarPlay 和 Android Auto，儀錶板採用 7 吋半數位化的配置，類比指針時速表則持續沿用。而在 TrailSport 車型則在方向盤、座椅、門板和中央扶手等處以橙色縫線點綴。
動力配置方面，Honda Ridgeline 車系採用 3.5 升起直噴式 VTEC V6 自然進氣汽油引擎，最大馬力 280hp，峰值扭力 355Nm，搭配 9 速自排變速箱，驅動方式提供前輪驅動或 i-VTM4® 扭力分導式四輪驅動系統，輔以智慧循跡動態系統 (Intelligent Traction Dynamics System)，前驅車型可切換雪地、柏油模式，四驅車型還可切換泥濘及沙地模式。