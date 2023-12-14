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新臺幣 1,580 萬元起　Maserati MC20 Cielo 正式抵臺亮相

▲新臺幣 1,580 萬元起　Maserati MC20 Cielo 正式抵臺亮相
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7Car 小七車觀點

臺灣蒙地拿今日 (12/14) 於 Maserati 台北內湖旗艦展示中心舉行「全新 MC20 Cielo 媒體拍照會」，建議售價為新臺幣 1,580 萬元起。

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新臺幣 1,580 萬元起　Maserati MC20 Cielo 正式抵臺亮相
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MC20 Cielo 以“天際之境”(Sky Feeling) 為靈感，Cielo 為義大利文“天空”之意，承襲 MC20 掀起的性能狂潮，由 Maserati Innovation lab 創新實驗室研發，並於 Viale Ciro Menotti 大街擁有悠久歷史的蒙地拿工廠呈現，是一款 100% 由義大利打造，融合 Gran Tour 精神的敞篷跑車。

在外觀上與 MC20 並沒有太大的差異，車身僅多重 65kg，為了要保留收折機構空間，取消了原先引擎蓋上的三叉戟進氣口，取而代之的是雙駝峰設計，上方貼有消光 Maserati 的廠徽。車色推出了全新的 Acquamarina（碧海藍），並保留了斜向揚起的蝴蝶門，足踏鑽石切割雙 X 型樣式鋁圈，另外還可選配減重 30 公斤的碳纖維輪框。車頂可在車速在 50 km/h 内時啟用，僅需 12 秒即可完成啟閉動作，上方採用先進智能變色玻璃，透過螢幕操作即可加暗或透明化，並達到隔熱效果。

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內裝方面，MC20 Cielo 座艙內的碳纖維結構及前輪構造一覽無遺，配有新型方向盤撥桿、燈具開關介面，另外還提供自動緊急煞車系統、交通標誌識別系統和 360 度環景。車主也可選配屢獲殊榮 High Premium Sonus faber 音響系統，12 支揚聲器平均分布於車室各處，提供駕駛與乘客出色的音質。

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MC20 Cielo 動力核心「Nettuno海王星」引擎，搭載源自 F1 賽車的頂尖技術，採用 3.0 升 V6 雙渦輪汽油引擎，具有 90 度夾角設計及乾式油底殼設計，搭配 8 速 DCT 雙離合自手排變速系統，可於 7,500rpm 爆發 630CV 最大馬力、3,000-5,500rpm 持續輸出 730Nm 峰值扭力，達成 3 秒內 0-100km/h 加速、0-200km/h 僅需 9.2 秒，極速超過 320km/h 的性能表現。

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Maserati 向來是以全球知名季風為旗下車款命名，MC20 Cielo雖非以季風為名，卻是承襲 Maserati 熱血賽車魂「與風競速」呼應這項傳統，為純正的義式駕馭樂趣提升至全新境界，並以絕美身形、澎湃引擎聲浪，掠奪眾人注目焦點。

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