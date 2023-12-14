▲折合新臺幣 200.8 萬元起　全新世代 Lexus GX 北美正式上市

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新一代 GX相較於舊款車型更加強調越野車的剛硬風格，整體輪廓相當的方正，亦是目前日系豪華休旅少有的車款。其車頭雖然承襲家族化的紡錘形水箱護罩，但透過較平直的剛硬線條來提升粗曠感受。兩側的 LED 頭燈承襲了 Toyota Tundra、Tacama 首見的淚眼造型，內部的 LED 日行燈亦透過倒 L 形點綴。而GX 車系並未提供一貫的 F-Sport運動化車身套件，而是首次導入 Overtrail 越野套件，全車換上專屬鋁質護板、18 吋輪圈以及 33 吋 AT 越野輪胎等配備。
在車身尺寸方面，新一代 GX 長寬高分別為 4,950mm x 1,980mm x 1,865mm，軸距為 2,850mm。原廠公布其前進角、通過角以及離去角分別為 26 / 23 / 23度，Overtrail 車型則為 26 / 24 / 22 度。車尾方面，同樣導入品牌慣有的貫穿式 LED 燈組，同時後擋風玻璃亦有獨立開啟的機能，搭配電動尾門提升便利性。
車室方面，整體鋪陳也是透過方正平直的線條構成，中控台搭載了 14 吋多媒體觸控螢幕，支援無線 Apple CarPlay 和 Android Auto 手機連結功能，儀錶板則是配備 12.3 吋液晶儀表，另外原廠還提供 HUD 抬頭顯示器選配。座椅布局方面提供 6 人座或者 7 人座，同時還有後排加熱座椅的機能。
動力方面，GX 550 搭載 3.5 升雙渦輪增壓 V6 引擎，搭配 10 速變速箱，最大輸出達 354hp、峰值扭力 649Nm，並標準配備全時四驅系統、中央差速鎖及電子控制加力箱。而 Overtrail 車型則升級標配後差速鎖裝置，另外原廠也規劃後續再導入 2.4 升渦輪油電動力，增進品牌的電氣化布局。
Lexus GX 車系過去以來未曾在國內正式引進上市販售，目前現正販售中的休旅車款為 RX、NX 及 UX 等選擇，但現行的 GX 雙生車型 Toyota Land Cruiser Prado 則持續販售當中。然而 LBX 車系國內市場近日也傳出了好消息，Lexus 總代理和泰汽車於 (12/12) 正式宣布將於 2024 年 1 月 17 日舉行「Lexus LBX 上市記者會」，詳細車型編成與建議售價將於屆時公布，預計也將於台北車展首次亮相。日後相關產品動向，本站也將持續關注。