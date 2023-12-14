▲NISSAN X-TRAIL 輕油電具備什麼優勢？

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NISSAN X-Trail 輕油電上市即提供客貨車版及客車版 (接訂生產) 兩種車型，滿足消費者的各樣需求！NISSAN X-TRAIL 輕油電領航版 12.3 吋數位儀錶板可支援內建導航地圖顯示、輔助駕駛系統及車輛狀態等資訊；12.3 吋車載主機與 e-POWER 車型完全相同，可進行客製化自訂，畫質與流暢度都有不錯水準，同時支援無線 Apple CarPlay 與有線的 Android Auto；同級最大尺寸的 10.8 吋數位抬頭顯示器，採用曲面反射技術，搭配前擋玻璃弧度顯示不變形，視線移動 4 度即可掌握車輛訊息。就車內置空間規劃來說，雙層式鞍座下方提供了一處置物空間，手套箱、中央扶手內部都有夠用的空間供車主們利用，非常適合擺放日常用品。
NISSAN X-TRAIL 輕油電數位車艙以精品理念打造，並採用低揮發化合物內裝鋪陳，經過 SGS 認證車內有害氣體 (VOC) 最低量，駕駛的日常生活更方便、更輕鬆、更愉悅。
NISSAN X-TRAIL 輕油電內裝用料、組裝品質、細節質感表現都與進口身分的 NISSAN X-TRAIL e-POWER 一樣優異。標配雙前座電動 3D 超體感舒壓座椅 (含記憶)，讓駕駛及乘客輕易調整最舒適的坐姿；同時還擁有 Approach Unlock 靠近自動解鎖與 Walk away lock 離開自動上鎖功能。
NISSAN X-TRAIL 輕油電「旗艦版」車型標準配備 12.3 吋數位儀錶板、12.3 吋數位影音主機 (附無線 Apple CarPlay 及有線 Android Auto)、10.8 吋數位抬頭顯示器等三大螢幕。
NISSAN X-TRAIL 輕油電全車系皆搭載電子排檔桿，下方則為 EPKB 電子駐剎車系統附 Auto Hold 及 D-Mode 切換鈕，右方則有兩個實用的杯架。懸浮式排檔座下方規劃收納空間，讓車室內的置物空間大幅提升。提供極佳的後排乘坐空間表現，再結合上座椅 4/2/4 分離＋前後滑動功能 (超過 25 公分！)，創造出龐大的便利性和多元性，中央椅背傾倒後可成為平整的扶手兼杯架，全車系皆享有後座冷氣出風口，下方還有 Type-C 充電口。尾廂採平整化設計，可擁有 575-1,396L 最大容積表現，並附有活動式障板來做上下/前後分層變化，以配合各種日常使用情境，當身上帶有 I-Key 時，只要對後保險桿下方進行腳踢感應動作，後尾門及自動感應開啟或關閉，取放物品更方便。
NISSAN X-TRAIL 輕油電具備 2,705mm 軸距表現以及全果嶺底板設計，後排座椅更可以前後滑移超過 25 公分，創造出龐大的便利性和多元性！
全車系皆享有後座冷氣出風口，下方還有 Type-C 充電口，滿足後排乘客的乘坐品質。
中央椅背傾倒後可成為平整的扶手兼杯架，並擁有 575-1,396L 最大容積表現。為歡慶 NISSAN 品牌 90 週年，裕隆日產獻上【X-TRAIL 輕油電 - 熱銷感恩祭】，本月入主享 “10 萬感恩豪禮”，共包含好禮一：3萬元配件金、好禮二：高額低利率分期專案、好禮三：8 年或 16 萬公里鋰電池專屬保固、好禮四：旗艦版升級運動化套件 (後保險桿下飾板、門側飾條 4 件組、前保桿下飾件)、好禮五：X-TRAIL 輕油電專屬 88 無限延長保固、好禮六：五夠美保修護照等，全方位貼心滿足消費者購車需求！