▲折合新臺幣 338.3 萬元起　全新小改款 Mercedes-Benz GLS 日本正式登場

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首先在外觀方面，新款 GLS換上全新的水箱護罩設計，導入四橫幅鍍鋅橫飾條，前保險桿與下方的進氣口均以高亮黑色烤漆包覆，LED頭燈依舊維持既有的三爪造型，不過燈組內部整體的構造亦有所不同。來到車尾，取消原有的環繞式光條燈組，改採用全新的三段式水平設計。車色上追加了 Twilight Blue Metallic 和 Manufaktur Alpine Gray Non-Metallic 兩款新選擇。
進入車內，新增多款皮革顏色，車內的木質飾板換上全新設計。MBUX 系統新增即時實時越野路面影像功能，可將前方路徑的以透視圖清晰呈現於螢幕當中。另外全新的 MBUX 系統亦提供經典、運動和柔和 3 種顯示風格，並有導航、駕駛輔助、服務 3種模式，同時可連動氣氛圍燈提供 7 種不同主題顏色。
動力方面，GLS450d 4MATIC可產生最大馬力 367hp 和750Nm的峰值扭矩，0-100km/h的加速時間為6.1秒。GLS 580 4MATIC 採用 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎，最大輸出為 517hp，最大扭力達 729Nm，0-100km/h加速僅需 4.7秒。至於 AMG GLS 63 4MATIC+ 為 GLS車系性能最強大的車型，最大馬力達 612 hp之譜、最大扭力為 850Nm，0-100km/h加速僅耗時 4.2秒即可完成。
國內市場方面，台灣賓士於 2023 年 10 月 17 日正式發表全新小改款 Mercedes-Benz GLS (X167)，國內引進之 Mercedes-Benz GLS 車型編成及建議售價分別為 Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC (新臺幣 502 萬元起)、Mercedes -Maybach GLS 600 4MATIC (新臺幣 1,146 萬元起)。