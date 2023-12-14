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車系頂級車型 五門版 Suzuki Jimny XL 澳洲上市

▲車系頂級車型 五門版 Suzuki Jimny XL 澳洲上市
▲車系頂級車型 五門版 Suzuki Jimny XL 澳洲上市

7Car 小七車觀點

Suzuki Australia 宣布五門版 Jimny 在澳洲市場上市，將以 XL 車型列入 Jimny 車系的頂級車型。

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五門版 Suzuki Jimny XL 於澳洲推出。
五門版 Suzuki Jimny 是由印度 Maruti Suzuki 主導生產，而引進澳洲市場的 Jimny XL 長寬高分別為 3,985mmx1,645mmx1,720mm，軸距為 2,590mm。在外觀上延續三門版方正稜角硬派外觀，再加上蚌殼式引擎蓋、方形輪弧等專為越野考量的設計，一眼就看出它的越野本格。車頭水箱護罩維持直立式五孔搭配網狀格的設計，圓形的 LED 頭燈更顯復古風格，其中外擴的輪拱更展現十足的越野風範。在車尾部分，後方提供了含同車色飾蓋的全尺寸外掛式備胎，尾門為側開式的設定，而尾燈與牌照框則設計於後保桿上。

配備部分提供自動啟閉 LED 大燈、Suzuki SmartPlay Pro+ 系統 9 吋多媒體觸控螢幕，支援 Apple CarPlay、Android Auto 手機連結功能，其餘還有定速巡航控制和 4 顆喇叭音響系統，並有六顆安全氣囊、斜坡起步輔助、ESP、陡坡緩降控制、倒車顯影和 Dual Camera Brake Support System 等。

動力上，Jimny 五門版同樣搭載 K15B 1.5L 自然進氣直列四缸汽油引擎，搭配五速手排或是 4 速自排變速箱，可產生 105hp 最大馬力和 134Nm 的峰值扭矩，以及 AllGrip Pro 四驅系統搭配機械加力擋設計 (提供 2WD-high、4WD-high 和 4WD-low 模式) 面對越野需求。

五門版 Jimny 車型於今年 1 月首度亮相，可說是全球越野車迷們相當期待的產品之一，以更充裕的空間滿足載貨、乘人的需求，實惠的售價更是大眾們熱烈討論的重點，目前僅確定於印度、非洲和拉丁美洲等市場販售。但目前都還是以右駕市場推出，是否會有左駕版本，還有待觀望。

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AI倪珍報新聞