▲車長突破 5 米，W214 Mercedes-Benz E-Class L 長軸版中國大陸上市

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Mercedes-Benz W214 E-Class L 長軸版車型正式在中國大陸國產上市。從外觀上來看，E-Class L 長軸版車型與標準版最大的不同處在於換上面積更長的後門，以及更厚的 C 柱造型和玻璃，同時 D 柱還有專屬的標誌。其餘設計延續最新的家族設計語彙，線條更為流線，也導入隱藏式車門把手，創造 0.23Cd 的風阻係數，車頭導入具有發光功能的水箱罩，提供 AVANTGARDE、AMG Line 或帶有三芒星立標水箱罩的 Exclusive 套件選擇，足踏 18~21 吋鋁合金輪圈，車尾 LED 燈組則融入廠徽樣式。車身尺碼部分，E-Class L 長軸版車長達 5,092mm，比標準車型多出 143mm，軸距則達到 3,094mm 的表現。
內裝方面，延續 EQE 電動車開創的新風貌，導入稱為 MBUX Superscreen 超寬幅螢幕的前座選項，配備 MBUX Entertainment Plus，擁有 5G 傳輸技術，可下載多款應用程式，而空調出風口與儀錶台上方輪廓結合，中控台上方增加設內攝影鏡頭，不僅可監測駕駛人的狀態，還提供線上會議與照片拍攝等功能，車內也出現 Active Ambient Lighting 動態環艙氣氛照明系統、THERMOTRONIC 豪華型恆溫空調系統、預防暈車的 Energizing Comfort 系統、 17 支揚聲器的 Burmester ® 4D 高級環繞音響系統等標配或選配。後座方面則有更加優異的膝部空間，並導入可傾斜的電動椅背和可調式的腿靠，並有頭枕頸部加熱功能、整合在扶手中的雙手機無線充電板，而副駕駛座側邊還有一組可供後排乘客調整座椅的電動折疊功能。
動力表現上， E-Class L 長軸版全車系搭載 2.0 升四缸渦輪引擎，分別為 E260 L 及 E300 L，前者可發揮出 201 匹最大馬力，後者則有 255 匹的表現。未來也將推出 2.0 升渦輪引擎搭配電動馬達的油電混合 E 350 e L 的車型。
國內方面，台灣賓士首波規劃引進三款車型，分別為E200 Luxury的 293 萬元起；E 300運動版 347 萬元起，以及 E 300 Exclusive 355 萬元起。並同時導入 E 200 Estate 旅行車型，建議售價為新台幣 319 萬元起。