▲加速最後一里配送脫碳化　日本 DFSK 商用電動車導入 EVolity 充電管理系統

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「フォロフライ株式会社」所導入的車款是由 DFSK 原廠生產，folofly 針對日本市場的需求進行改裝與調校，也採用右駕設定，在動力方面均採用位於後軸的電動馬達驅動，可輸出 60kW 最大功率 (約 80.5hp) 及 200Nm 峰值扭力，搭配 LFP 磷酸鐵鋰電池模組，EV F1 TRUCK 容量為 39kWh，EV F1 VAN 則為 42kWh，兩者最高續航里程均為 300 公里，充電插座規格為 Combo 2，透過 DC 充電約需 1.5 小時可完成，透過 AC 則需 6.5~13 小時。
載貨機能方面，F1 VAN 最大載重達 950 公斤，EV F1 TRUCK 則為 1,100 公斤，フォロフライ株式会社也提供包括冷藏與冷凍功能在內的多款貨廂作為選用改裝項目，並提供 5 年或 12 萬公里的電池保固方案。
臺灣市場方面，為衝刺年末銷售，DFSK 總代理合同興官方網站宣布「你買車我來養購車專案」開始實施。在本次「你買車我來養購車專案」優惠專案中，消費者即日起購買 DFSK 穩發商用車 (金穩發 S2.5t 與大穩發 S2.5t，共 2 款)，本月領牌加贈免費定期保養 4 次及 3 萬公里內煞車系統耗材（依保固專案內容為主）。
另外可再享豪禮三重奏，包含豪禮 1：6 大項安心延長保固，最高 4 年或 12 萬公里（依保固內容為主）、豪禮2：購買雙廂大穩發 S2.5t 汰舊換新最低 58.8萬元起，本月購車贈送 40 萬 24 期安心 0 利率再加贈價值 20,000 元配件（配件依經銷商配件為主）、豪禮 3：購買單廂金穩發 S2.5t 青年創業安心購車補助現金 3 萬元，汰舊換新最低 41.8 萬元起。