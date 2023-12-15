▲最終告別之作限量 8 輛　Audi R8 Coupé Japan final edition日規特仕版正式登場

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外觀方面，Audi R8 Coupé Japan final edition 大致上維持原 R8 車型基本架構，車身配色採用消光白單一色系，搭配全新 5 幅式霧面青銅色 20 吋鋁圈以及紅色卡鉗，另配置陶瓷煞車，可說相當熱血。而內裝方面，採用 Audi 黑色車環內裝套件（Audi exclusive），包括 Alcantara 車頂菱格縫線 (雪花白色縫線)、行李箱內襯、Nappa 皮革菱格紋車門飾板、跑車運動座椅、Audi 專屬高級腳踏墊（黑色/雪花白）、Bang & Olufsen 音響系統等等，並於車門踏板上鑲有 Audi R8 Coupé Japan final edition 專屬的 Japan Final edition(1 Of 8) 名牌字樣。
動力方面，Audi R8 Coupé Japan final edition 搭載 5.2 升 TFSI V10 自然進氣汽油引擎，搭配 7 速 S tronic 雙離合器自手排變速箱以及 quattro 四輪驅動系統，於 8,000rpm 時可產生最大馬力 620PS，於 6,600 時可產生 580 牛頓米的峰值扭力。
Audi R8 最早在 2006 年首次亮相，在當年與 Lamborghini Gallardo 共享相同底盤結構，帥氣的外觀以及性能使它成為當年最火紅的超級跑車之一，同時相對親民的價位以及日常實用性更增加了其話題性。不過根據目前全球電氣化趨勢及 Audi 品牌走向，這次的 Audi R8 Coupé Japan final edition 有很大的機會成為品牌最後一款採用 V10 汽油引擎的超級跑車，未來將會以純電能做為動力來源。