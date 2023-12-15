▲頂規 GT-line e-AWD 車型訂單佔八成　Kia EV9 訂單首日突破 200 張

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Kia 總代理台灣森納美表示，在已下訂的訂單中，其中達 80% 以上的車主選購車型為頂規 GT-line e-AWD，其中又有近 80% 車主選配六人座車型、60% 車主選配數位電子後視鏡套件。
Kia EV9 源自品牌 "Opposites United 對立的和諧" 設計理念，融合時尚風格、雕塑性外觀、和自信果斷的幾何線條，重新定義電動車時代的前瞻生活美學。車頭採用 Digital Tiger Face 設計，搭載與頭燈相鄰的兩組小立方體，為創新的 Star Map LED 日行燈，將成為品牌未來電動車型的全新世代 DNA。車身輪廓由多邊形設計語言打造，結合強烈的 LSUV 大器身段與卓越的空氣動力學效率，展現極具視覺張力的前衛設計。車尾以簡潔俐落的尾門線條與細長的尾燈，呼應車頭的設計風格，彰顯強悍自信的姿態。車身尺碼分別為 5,010x1,980x1,755mm。
內裝方面，源自品牌 " Opposites United" 與 " Technology for Life " 設計理念，優雅簡約、尊榮、人性化且永續的車室提供六人座和七人座兩種形式，並可依照車主需求選擇座椅配置和功能。前排配置懸浮式的全景儀錶板結合雙 12.3 寸觸控式螢幕，中控台擁有多樣且充足的置物空間。高階車型上配有提供沉浸式數位體驗的高畫質視聽系統、多色車室氛圍燈、恆溫空調控制、14 支揚聲器的 Meridian 音響系統、按摩座椅 (Relaxation) 等舒適設備。當車輛在充電時，第一排和第二排座椅能夠同時傾斜讓乘客放鬆和休息。第二排座椅更可旋轉 180 度 (Swivel Seats)，以便乘客與第三排的乘客互動。另外也提供具 Level 3 自動駕駛能力的 Highway Driving Pilot (HDP)，具 15 個傳感器並能夠在 360 度全方位視野中掃描和檢測物體，在各種條件下提供智能、主動、實時的幫助。
底盤及動力方面，基於 Kia 全球電動車模組化平台 E-GMP 打造，RWD Long range 車型搭載 99.8 kWh 電池組，具備 160 kW/350 Nm 最大輸出，可以在 8.2 秒內從 0 加速到 100 km/h，充滿電後可提供 541 公里的最大續航里程 (WLTP)，通過 800V 快速充電 15 分鐘後可擁有 239 公里的續航力。Dual motor 車型更擁有 283KW/600Nm 最大輸出並可拖行達 2,500 公斤。另外也擁有如 Advanced Traction Control System 循跡防滑控制系統、Auto Terrain Mode 自動地形模式、V2L 車內供電系統 (最大功率可達 3.68kW) 等。
Kia 於 2021 年舉行的洛杉磯車展推出七人座概念休旅車 EV9 Concept，宣告未來電動車款的設計雛型，以及展現可持續性發展的決心。隨後，國內總代理台灣森那美起亞在 2022 年 11 月「Kia Inspiration Day」上發布 Kia 品牌未來發展藍圖，並表示將於不久後導入 EV9，領軍 Kia 新世代新能源車款陣容。韓國原廠則於 2023 年 3 月 28 日時舉行 EV9 量產車型全球線上記者會，公開所有 EV9 產品資訊。而作為市場上首批推出的七人座電動車之一，Kia EV9 是一款多功能、寬敞的家庭用車，具有先進的 800V 充電科技、創新功能以及出色的駕駛輔助系統，不僅在全球各地市場贏得關注，更接連榮奪各項國際車壇大獎，展現出品牌在造車與先進科技的前瞻工藝，成功打破世人對電動車的定義與想像。