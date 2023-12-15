特企／《萬妖領域》釋最新資訊！百變法術策略佈局引領史詩級冒險

萬妖齊放 最妖獸戰的旅程準備出發
《萬妖領域》是一款以萬妖世界為背景的策略類卡牌手遊；故事發生在一個奇幻的東方萬妖世界，玩家扮演守護者代領眾神將護送西行小組一行人踏上冒險之路，在漫漫旅途中，遇見各式神仙妖魔、歷經各色奇幻絕景，並透過網羅神將提升隊伍戰力，養成戰力最強的戰隊，以對抗勢力強大的萬妖大軍。玩家在這段旅程中，將遭遇重重考驗、不斷地突破自我極限，身歷其境體驗最酣暢淋漓的妖獸戰，並為世界的安寧繼續邁向降妖除魔之路！
魅力無邊 四大陣營各領風騷盡現風華
在《萬妖領域》的世界中，四大陣營各自盤踞一方，除了代表妖怪方的「妖界」、「冥界」以外，也有代表屠妖方的「仙界」與「聖界」供玩家自行選擇！在萬妖侵襲下，你會加入什麼陣營呢？
妖界-世間化形妖物 各據一方洞府
「妖界」人士多為世間化形妖物，這些妖物各自盤據一方洞府，吸納靈氣招攬妖兵嘍囉，它們因世間的執念、怨念幻化而成，正因如此它們才擁有強大的妖氣，醞釀著世間的一場又一場浩劫。
冥界-莊嚴陰森 閻魔鬼怪聚集
「冥界」所處陰曹地府及周邊地帶，一條忘川河斬斷了冥界與外界的所有聯繫，只看得見一望無際的彼岸花海，站在河上的奈何橋頭，可望見冥界都府，府內秩序莊嚴陰森幽靜，冥界也因此聚集了諸多閻魔鬼怪，是一片無法觸碰的寂靜之地。
仙界-眾多神仙 維繫天道正義
「仙界」多為神祇遊仙主張維繫天道正義，傳言於西方九重天之上天庭的南大門氣派非凡煙霧繚繞，仙氣十足，天庭淩霄殿更是威嚴宏偉。
聖界-世間賢聖 維繫天下蒼生
「聖界」陣營皆為世間賢聖俠士，主張維繫天下蒼生，修繕禪院佛堂、廣集天財地寶，在踐行懲惡揚善綱領的同時，守護著人世間的和平與安寧。
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