▲純電致命毒蠍　Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍

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PIT 挪威特國際也在近日正式導入紀念品牌創立時間推出限量 1,949 輛的 Abarth 500e Scorpionissima 首發版本。首先在外觀部分，Abarth 500e Scorpionissima 承襲現行 Fiat 500e 的車身結構，車身尺碼為 3,673x1,683x1,518mm，在設計細節上人可以看到與 Fiat 500e 不同之處。首先在車頭維持無水箱護罩的設計，500 徽飾被 ABARTH 字樣取代，下方的氣壩則改為蜂巢狀造型，並且變得更為立體，使得視覺感官更為運動。車側方面則換上專屬的 18 吋鑽石切割鋁圈 (205/40R18)，車門上也有專屬的彩繪來點綴。車尾部分則可以看到取消 Fiat 500e 的黑色護板，換上空氣分流器增添性能韻味。另外搭載電蠍徽章、Infinity LED 燈組、鈦灰色後視鏡蓋、全景天窗 (硬頂) 等配備。
Abarth 500e Scorpionissima 硬頂車型為新臺幣 243 萬元起，身穿 Acid Green 烤漆。
車頭維持無水箱護罩的設計。
500 徽飾被 ABARTH 字樣取代。
Infinity LED 燈組造型與 500e 也有細微的改變。
下方的氣壩則改為蜂巢狀造型，並且變得更為立體，使得視覺感官更為運動。
車身尺碼為 3,673x1,683x1,518mm。
搭載鈦灰色後視鏡蓋。
窗框上可見 500e 字樣。
後輪拱上貼有電蠍徽章。
足踏 18 吋鑽石切割鋁圈 (205/40R18)。
車門上擁有 ABARTH 字樣的裝飾貼紙。
側裙上同樣刻有 ABARTH 字樣。
後掠式尾翼。
尾燈內部仍然可以看到 500 的字樣。
車尾可看到取消 Fiat 500e 的黑色護板，換上空氣分流器增添性能韻味。
後排可做 50/50 傾倒，尾門大開口的設計使其容易裝載物品。
Abarth 500e Scorpionissima 敞篷車型為新臺幣 258 萬元起，身穿 Poison Blue 烤漆。
外觀基本上與硬頂車型沒有太大差異。
同樣擁有 ABARTH 字樣貼紙妝點。
透過設立於車頂上的按鈕，即可控制電動軟頂啟閉。
可將軟頂收至最後方，散發出古典美學。
為了容納電動軟頂結構，行李箱開口較硬頂款大幅縮小。進入車內，整體鋪陳與標準版並沒有太大不同，但採用 Alcantara 材質以及車縫線，並換上運動化三幅式麂皮方向盤，搭配麂皮運動座椅提升運動氛圍。科技配備也一應俱全，如 10.25 吋中控螢幕、7 吋液晶儀錶、JBL Premium 高級音響系統 (6 支揚聲器)、手機無線充電板、360 度環車雷達、倒車顯影、AEB 煞車輔助、Keyless Entry 免持鑰匙等等。另外，亦配備了模擬引擎聲浪系統 (Abarth Sound Generator)，並且可以進行關閉。
車內採用大量 Alcantara 材質鋪陳，體現出濃厚跑格。
運動化三幅式麂皮方向盤。
7 吋液晶儀錶。
擁有金屬踏板以及迎賓飾板。
儀錶檯中央設置 10.25 吋中控螢幕。
下方具有空調控制介面、手機無線充電盤、Type-A 電源口。排檔採用按鍵的方式來進行控制。
副駕駛前方擁有頗深的手套箱容積。
前排座椅中央提供 e-MODE 駕駛模式切換、電子手煞車以及音量大小控制鍵。
後方則提供杯架以及電源插口。
打開中央扶手後，可提供小容積的儲物空間。
門板上設有電磁閥啟閉的車門開啟按鍵。下方依然設有實體拉柄以備不時之需。
門板扶手內部可見向第一代車型致敬的小彩蛋。
配備麂皮運動座椅，椅面紋路效仿廠徽毒蠍圖案，頭枕享有專屬刺繡。快速傾倒拉繩採取亮眼的藍色作為妝點。
前座傾倒後可方面後方乘客出入，對於 160 公分以下的成人或是小朋友來說不算太擁擠，不過也不適合久坐。
硬頂車型配備全景天窗。動力部分，Abarth 500e 同樣採用單顆電動馬達，擁有 155hp 最大馬力以及 24kgm 峰值扭力，原廠公布 0-100km/h 僅在 7 秒內即可達成，並可提供三種駕駛模式 (Turismo、Scorpion Street、Scorpion Track) 以及 One-Pedal 動能回收。電池容量為 42kWh，最高可支援 85kW 快速充電，能在 5 分鐘內補充 40 公里的續航里程，在 35 分鐘內則可將電量充至 80%，最大續航里程為 250 公里 (WLTP)。
電池容量為 42kWh，採用單顆電動馬達配置。
提供三種駕駛模式 (Turismo、Scorpion Street、Scorpion Track)。
模擬引擎聲浪系統 (Abarth Sound Generator) 位於車輛左後方，實際發動起來的聲浪完全不輸燃油車型！
最高可支援 85kW 快速充電，能在 5 分鐘內補充 40 公里的續航里程，在 35 分鐘內則可將電量充至 80%。Abarth & C. S.p.A. 最早於 1949 年由義大利汽車工程師 Carlo Abarth (1908-1979) 與賽車手 Guido Scagliarini (1914-2017) 共同創立，並以自己的星座 – 天蠍 (Scorpio) 作為公司廠徽，生產的第一輛汽車是基於 Fiat 1100 的 204 A Roadster，在當時贏得了 1100 運動錦標賽和 Formula 2，還開始生產改裝套件，並與 Porsche 及 Simca 都有密切的合作。Carlo 在 1971 年時將公司出售給 Fiat 成為該廠的專屬賽車及改裝部門，隨後 Fiat 更在 2007 年時積極將其發展為性能子品牌，並在 2015 年被併入 FCA 集團旗下。
Abarth 500e 極度適合想再購入一輛 Fun Car 的消費者，濃厚的義式風情以及可愛的外型相信是許多玩車群眾一直以來都嚮往的魅力，品嘗所謂的義式浪漫！