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7Car 小七車觀點

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純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 PIT 挪威特國際也在近日正式導入紀念品牌創立時間推出限量 1,949 輛的 Abarth 500e Scorpionissima 首發版本。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 Abarth 500e Scorpionissima 硬頂車型為新臺幣 243 萬元起，身穿 Acid Green 烤漆。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 車頭維持無水箱護罩的設計。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 500 徽飾被 ABARTH 字樣取代。

Infinity LED 燈組造型與 500e 也有細微的改變。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 下方的氣壩則改為蜂巢狀造型，並且變得更為立體，使得視覺感官更為運動。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 車身尺碼為 3,673x1,683x1,518mm。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 搭載鈦灰色後視鏡蓋。

窗框上可見 500e 字樣。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 後輪拱上貼有電蠍徽章。

足踏 18 吋鑽石切割鋁圈 (205/40R18)。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 車門上擁有 ABARTH 字樣的裝飾貼紙。

側裙上同樣刻有 ABARTH 字樣。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 後掠式尾翼。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 尾燈內部仍然可以看到 500 的字樣。

車尾可看到取消 Fiat 500e 的黑色護板，換上空氣分流器增添性能韻味。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 後排可做 50/50 傾倒，尾門大開口的設計使其容易裝載物品。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 Abarth 500e Scorpionissima 敞篷車型為新臺幣 258 萬元起，身穿 Poison Blue 烤漆。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 外觀基本上與硬頂車型沒有太大差異。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 同樣擁有 ABARTH 字樣貼紙妝點。

透過設立於車頂上的按鈕，即可控制電動軟頂啟閉。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 可將軟頂收至最後方，散發出古典美學。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 為了容納電動軟頂結構，行李箱開口較硬頂款大幅縮小。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 車內採用大量 Alcantara 材質鋪陳，體現出濃厚跑格。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 運動化三幅式麂皮方向盤。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 7 吋液晶儀錶。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 擁有金屬踏板以及迎賓飾板。

儀錶檯中央設置 10.25 吋中控螢幕。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 下方具有空調控制介面、手機無線充電盤、Type-A 電源口。排檔採用按鍵的方式來進行控制。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 副駕駛前方擁有頗深的手套箱容積。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 前排座椅中央提供 e-MODE 駕駛模式切換、電子手煞車以及音量大小控制鍵。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 後方則提供杯架以及電源插口。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 打開中央扶手後，可提供小容積的儲物空間。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 門板上設有電磁閥啟閉的車門開啟按鍵。下方依然設有實體拉柄以備不時之需。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 門板扶手內部可見向第一代車型致敬的小彩蛋。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 配備麂皮運動座椅，椅面紋路效仿廠徽毒蠍圖案，頭枕享有專屬刺繡。快速傾倒拉繩採取亮眼的藍色作為妝點。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 前座傾倒後可方面後方乘客出入，對於 160 公分以下的成人或是小朋友來說不算太擁擠，不過也不適合久坐。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 硬頂車型配備全景天窗。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 電池容量為 42kWh，採用單顆電動馬達配置。

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 提供三種駕駛模式 (Turismo、Scorpion Street、Scorpion Track)。

模擬引擎聲浪系統 (Abarth Sound Generator) 位於車輛左後方，實際發動起來的聲浪完全不輸燃油車型！

純電致命毒蠍 Abarth 500e Scorpionissima 展間實拍 最高可支援 85kW 快速充電，能在 5 分鐘內補充 40 公里的續航里程，在 35 分鐘內則可將電量充至 80%。