▲性能休旅注入熱血基因、限量 200 輛　2024 年式 Volkswagen Tiguan R 正式在台上市

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外觀方面 Tiguan R 在原有的輪廓基礎之下，取消黑色防刮材質換上與車色同烤漆的 R 專屬空力套件，並分別於水箱護罩、後視鏡、窗框、車頂行李架、尾翼、車側等細節以黑色烤漆處理，再搭配 21 吋鋁圈與 R 藍色煞車卡鉗，以及專屬 R 字樣，營造出仿如運動掀背車般的風格。
內裝部分維持一般 Tiguan 的設計感，除了 10.25 吋全邏輯數位化儀表、第三代 MIB 模組化 Discover Pro 9.2 吋觸控螢幕、觸控式空調面板之外，亦透過藍色縫線、R Logo 藍色飾徽專屬運動化真皮多功能方向盤和方向盤換檔撥片，搭配碳纖維紋路的真皮座椅，給予駕駛者最為直覺之運動化座艙感受。此外，Tiguan R 也配備了 10 顆喇叭 Harman Kardon 環繞音響系，在智慧手機普及化的現代來說，車內的配備表現在娛樂性及便於使用性都有兼顧。
動力系統搭載 2.0 升 EA888 evo4 四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 DQ500 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，，擁有 320ps 最大馬力與 42.8kgm 最大扭力， 0-100 加速僅需要 4.9 秒；同時因搭載車身降低 10mm 的DCC主動式底盤控制系統以及 4MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統輔助下，讓操控更為得心應手。
除了動力輸出的進階之外，Tiguan R 也汲取自 R 部門賽道上所累積的工程調校經驗，在底盤懸吊方面做了大幅度升級，配置 DCC 主動式底盤控制系統，以及專屬運動懸吊且降低車身高度 10mm，搭配專屬前軸扭力分配限滑差速器，給予駕駛者信心十足的操控樂趣；同時，Tiguan R 配有「舒適」、「運動」、「賽車」和「個人化」四種駕駛模式選擇，讓駕駛不僅獲得更激進的駕馭感受，同時也能兼顧日常通勤的乘用訴求。
在休旅車掛帥的市場當中，Volkswagen Tiguan 理應只是一部家庭或者通勤代步使用這類制式用車需求的存在，但是從 Tiguan R 上又可以嗅到截然不同的性能味道，在兼容原本的實用、舒適和機能性之餘，Tiguan R 所賦予的不只是眾樂樂，也更適合忠於愛車者玩樂的車款。