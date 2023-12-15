▲預計 2026 年登場 Volkswagen ID.2 家族再添一員?

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Volkswagen 預告將於 2026 年推出入門跨界電動車。從官方公布的預告圖可以觀察除其側面輪廓相當緊湊，並且將有寬大厚實的輪拱，車側還將承襲 Golf 車系的傳統厚實 C 柱設計，其中表面更加入專屬的類通風孔造型。前擋風玻璃傾斜角度相當大，而後擋風玻璃則較短小，在上方還有尾翼來進一步提升運動氣息。
ID.2all Concept其餘設計則可以參考 ID.2all Concept，預期擁有與 ID. Family 相似的家族化造型，並取消傳統水箱罩設計，加入貫穿式的 LED 燈組，兩側的線條都向上揚起，營造出微笑的表情。尺碼部分參考 ID.2all Concept 的表現，其長 4,050mm、寬 1,812mm、高 1,530mm，軸距則為 2,600mm。
車內布局方面將以精簡為主，中控台配備兩組獨立螢幕，儀錶板為 10.9 吋，中央則配備 12.9 吋懸浮觸控螢幕，兩組螢幕可互相支援訊息及畫面切換。其餘配備還有前排雙手機無線充電功能、全景天窗、前排座椅加熱以及按摩等功能。當然停車輔助系統、最新的 Travel Assist 駕駛輔助機能自然沒有缺少。
動力表現上，ID.2all Concept 採用一組可輸出 166kW（222hp）的電動馬達，可在 7 秒內從靜止狀態下將車輛推進每小時 100 公里，全車系未來僅有前輪驅動的配置。在 WLTP 規範測試之下，其最高速時可達到每小時 160 公里，續航里程約有 450 公里的表現，以一部日常都會使用的代步車角度來看，續航表現算是相當稱職。