《六人行》馬修派瑞死因公布！法醫：他的血液中有高濃度K他命
經典美劇《六人行》男星馬修派瑞（Matthew Perry）10月底被發現陳屍洛杉磯豪宅游泳池旁的按摩浴缸，享年54歲，檢警當時初步判定是溺死，法醫在台灣時間今（16）日公布真正死因為「氯胺酮急性作用」，所謂氯胺酮（ketamine）就是俗稱的K他命，「他的血液中發現有高濃度的氯胺酮」。
記者楊穎軒／綜合報導
據英媒《BBC》報導，洛杉磯法醫於聲明中證實，馬修派瑞是由於「氯胺酮的急性作用」導致意外身亡，「在他死後的血液樣本中發現了氯胺酮，濃度很高，主要致命的影響來自心血管過度刺激和抑制呼吸」，其他原因還有冠狀動脈疾病和丁丙諾啡（Buprenorphine）的作用，而丁丙諾啡用於治療鴉片類藥物成癮，以及急、慢性病的疼痛。
法醫進一步解釋，馬修派瑞的冠狀動脈疾病是因為氯胺酮引起心肌效應加劇，可能造成他突然失去意識而沉入浴缸溺水死亡。據了解，氯胺酮是一種麻醉藥品，效果來得快而短暫，經常用於小孩、動物等易躁動的手術對象，或是開刀環境惡劣的情況，如戰場、災難事故，現今被吸毒者濫用，美國、台灣都屬於第三級管制藥物。
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