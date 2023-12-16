▲Toyota Prius PHEV No.026 ---- 都會區操控感受如何？

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第五代 Prius PHEV 採用第二代 TNGA 模組化平台開發，相較於本站過去長期測試的上一世代 Prius PHV 的第一代 TNGA 平台，在架構上雖然相似，都具有前麥花臣、後雙 A 臂的設定，並採用許多鋁合金材質來製作連桿，但本次更將電池擺放位置自先前的行李廂底板，移動至後軸上方，如此可讓重心顯著降低，加上這一代有針對懸吊軸襯及前防傾桿進行優化，因此在市區行駛時可發現貼地性更佳，過彎時也更為穩定。
在台北市區行經包括主要幹道與巷弄時，Prius PHEV 的方向盤轉向輔助力道雖然不小，使轉動感受輕鬆，但車頭仍然保有足夠的指向性，在轉彎時要預測動向相當具有信心，變換車道時也合乎心中期望，至於避震器的阻尼設定以日系車常見的印象來說，算是偏硬，但彈跳程度在可接受範圍內，加上車身剛性優異，在都會區使用的行路品質達到水準之上。
第五代 Prius PHEV 首度採用第二代 TNGA 架構，雖與上一代 TNGA 並未大幅改變，但這次將電池擺放位置自先前的行李廂底板，移動至後軸上方，如此可讓重心顯著降低，加上此代有針對懸吊軸襯及前防傾桿進行優化，因此在市區行駛時可發現貼地性更佳，過彎時也更為穩定。
本週使用情形方面，Prius PHEV 主要是由小七哥及編輯團隊駕駛，作為日常代步與部分公務往返之用，全車各項機能運作均正常無故障。油耗部分，因辦公室設有充電樁，絕大多數路程都採用純電模式在台北市區行駛，自 11 月 13 日加滿 92 無鉛汽油直到本文截稿時尚無需再次加油，平均油耗資訊將在日後長期文章中與讀著們分享，敬請留意。
Prius PHEV 的方向盤輔助力道不低，但保有足夠的指向性，而避震器設定在日系車中算是偏硬，卻將彈跳程度控制在可接受範圍內，在都會區域的整體行路品質屬水準之上。