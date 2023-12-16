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Toyota Prius PHEV No.026 ---- 都會區操控感受如何？

▲Toyota Prius PHEV No.026 ---- 都會區操控感受如何？
▲Toyota Prius PHEV No.026 ---- 都會區操控感受如何？

7Car 小七車觀點

Toyota Prius PHEV 在今年 6 月時，加入 7Car<小七車觀點> 長期測試的車輛陣容當中，作為體驗插電式油電複合動力的車款擔當，體驗較純電動車更無里程焦慮的移動方案，在辦公室設有充電樁可經常補充電力的使用情形下，確實大幅減少燃油消耗，也帶來不錯的整體續航表現。而行車的區域，因小七哥本身的通勤範圍，以及公務取向的任務地點絕大多數都坐落在台北市區或新北近郊範圍內，都會區的操控感受自然會累積最多心得。

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Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
第五代 Prius PHEV 採用第二代 TNGA 模組化平台開發，相較於本站過去長期測試的上一世代 Prius PHV 的第一代 TNGA 平台，在架構上雖然相似，都具有前麥花臣、後雙 A 臂的設定，並採用許多鋁合金材質來製作連桿，但本次更將電池擺放位置自先前的行李廂底板，移動至後軸上方，如此可讓重心顯著降低，加上這一代有針對懸吊軸襯及前防傾桿進行優化，因此在市區行駛時可發現貼地性更佳，過彎時也更為穩定。

Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
第五代 Prius PHEV 首度採用第二代 TNGA 架構，雖與上一代 TNGA 並未大幅改變，但這次將電池擺放位置自先前的行李廂底板，移動至後軸上方，如此可讓重心顯著降低，加上此代有針對懸吊軸襯及前防傾桿進行優化，因此在市區行駛時可發現貼地性更佳，過彎時也更為穩定。
在台北市區行經包括主要幹道與巷弄時，Prius PHEV 的方向盤轉向輔助力道雖然不小，使轉動感受輕鬆，但車頭仍然保有足夠的指向性，在轉彎時要預測動向相當具有信心，變換車道時也合乎心中期望，至於避震器的阻尼設定以日系車常見的印象來說，算是偏硬，但彈跳程度在可接受範圍內，加上車身剛性優異，在都會區使用的行路品質達到水準之上。

Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
Prius PHEV 的方向盤輔助力道不低，但保有足夠的指向性，而避震器設定在日系車中算是偏硬，卻將彈跳程度控制在可接受範圍內，在都會區域的整體行路品質屬水準之上。
本週使用情形方面，Prius PHEV 主要是由小七哥及編輯團隊駕駛，作為日常代步與部分公務往返之用，全車各項機能運作均正常無故障。油耗部分，因辦公室設有充電樁，絕大多數路程都採用純電模式在台北市區行駛，自 11 月 13 日加滿 92 無鉛汽油直到本文截稿時尚無需再次加油，平均油耗資訊將在日後長期文章中與讀著們分享，敬請留意。

Toyota Prius PHEV
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