▲本田首款泰國生產電動車 Honda e:N1 開始量產

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Honda Thailand 首款在地生產的電動車 Honda e:N1 開始量產。其實這次在泰國下線的 e:N1 就是在中國大陸及歐洲市場販售的 e:NP1、e:NS1 及 e:Ny1，只不過針對不同的市場原廠有不一樣的命名方式。e:N1 無論是身形大小或者是外觀設計均與 HR-V 相當，但是外型上較有前衛感，像是車頭採用專屬封閉式進氣水箱罩，中央的廠徽還擁有自發光效果，而此設計也是目前 e:N 系列車款的設計特徵。
e:N1 車身尺寸長寬高分別為 4,390mm X 1,790mm X 1,560mm，軸距 2,610mm，主要對手將鎖定目前在東南亞市場熱銷的 BYD Atto 3。
車內配備部分，依照車型等級不同提供加熱前排座椅和駕駛座電動調整機能、雙區恆溫空調、無線手機充電板、免持鑰匙車門、電動加熱後視鏡、隱密玻璃、含有 Android Auto 和 Apple CarPlay 的 15.1 吋中央觸控螢幕以及全套 Honda Sensing 安全輔助系統。另外還有人造皮革座椅、全景天窗玻璃、後行李廂隔板、加熱方向盤、高級音響系統和自動停車輔助系統。
動力方面，Honda e:N1 採用前置馬達佈局，分別提供搭載 53.6 kWh 和68.8 kWh 電池的標準續航及長續航車型，其中標準續航車型最大馬力為 179hp、長續航車型則為 204hp，兩款輸出的峰值扭力同為 310Nm，極速表現部分則分別可達150km/h 和 160km/h。充電方面支援快速充電，最短可在 40 分鐘內完成 30~80% 的電量。