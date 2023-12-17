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導入更多 AI 技術　Mercedes-Benz 將在 2024 年 CES 展發表全新 MBUX 系統

▲導入更多 AI 技術　Mercedes-Benz 將在 2024 年 CES 展發表全新 MBUX 系統
▲導入更多 AI 技術　Mercedes-Benz 將在 2024 年 CES 展發表全新 MBUX 系統

7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 日前預告將在 2024 年 1 月 9 日於 CES 2024 (消費性電子展) 中發表全新世代 MBUX 系統，預覽未來該廠車載人機介面的樣貌。

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Mercedes-Benz MBUX Virtual Assistant #CES2024
Mercedes-Benz MBUX Virtual Assistant #CES2024
Mercedes-Benz 將 CES 2024 (消費性電子展) 中發表全新世代 MBUX 系統，預覽未來該廠車載人機介面的樣貌。
全新世代的 MBUX 系統在 Mercedes-Benz 的規劃下，稱之為 MBUX Virtual Assistant (虛擬助理)，該廠宣稱 MBUX Virtual Assistant 可將原先已內建於現有 MBUX 系統內的 "Hey Mercedes" (你好 賓士) 聲控功能提升至新的視覺境界，因 MBUX Virtual Assistant 採用了 Unity 遊戲引擎製作，並內建 AI 人工智慧功能，可將 MBUX 系統內可控制與連動的大量功能全數整合至單一介面中，並以更自然的互動方式來迎接使用者。

Mercedes-Benz MBUX Virtual Assistant
Mercedes-Benz MBUX Virtual Assistant
該廠宣稱 MBUX Virtual Assistant 採用了 Unity 遊戲引擎製作，並內建 AI 人工智慧功能，可將 MBUX 系統內可控制與連動的大量功能全數整合至單一介面中，並以更自然的互動方式來迎接使用者。
MBUX Vitrual Assistant 將捨棄過去基於 Linux 核心所開發的 MBUX 架構，改為 Mercedes-Benz 自主研發的 Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) 作業系統，因此該廠宣稱使用者將感受到更接近人類的系統互動效果，並將支援更多同級唯一的功能與車內娛樂享受。

Mercedes-Benz MBUX Virtual Assistant Mercedes-Benz Operating System (MB.OS)
Mercedes-Benz MBUX Virtual Assistant Mercedes-Benz Operating System (MB.OS)
MBUX Vitrual Assistant 採用 Mercedes-Benz 自主研發的 Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) 作業系統。
此前 Mercedes-Benz 在今年 9 月舉辦的 IAA 慕尼黑車展中，便透過 Concept CLA Class 概念車來首度展示下一世代 MBUX 的雛形，如今公布了更接近量產化的原形圖片，並釋出內部的應用細節，預料新世代 MBUX 將如同 6 年前首度發表時出現在 A-Class 上的方式，改為首見於採用全新 MMA (Mercedes Modular Architecture) 模組化架構開發的新世代 CLA 及更多入門車系當中，再擴及該廠各車系上，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請鎖定。

Mercedes-Benz Concept CLA Class
Mercedes-Benz Concept CLA Class
下一代 CLA 預料將是首款採用 MB.OS 及 MBUX Vitrual Assistant 等技術的車型。

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