▲導入更多 AI 技術　Mercedes-Benz 將在 2024 年 CES 展發表全新 MBUX 系統

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Mercedes-Benz 將 CES 2024 (消費性電子展) 中發表全新世代 MBUX 系統，預覽未來該廠車載人機介面的樣貌。全新世代的 MBUX 系統在 Mercedes-Benz 的規劃下，稱之為 MBUX Virtual Assistant (虛擬助理)，該廠宣稱 MBUX Virtual Assistant 可將原先已內建於現有 MBUX 系統內的 "Hey Mercedes" (你好 賓士) 聲控功能提升至新的視覺境界，因 MBUX Virtual Assistant 採用了 Unity 遊戲引擎製作，並內建 AI 人工智慧功能，可將 MBUX 系統內可控制與連動的大量功能全數整合至單一介面中，並以更自然的互動方式來迎接使用者。
該廠宣稱 MBUX Virtual Assistant 採用了 Unity 遊戲引擎製作，並內建 AI 人工智慧功能，可將 MBUX 系統內可控制與連動的大量功能全數整合至單一介面中，並以更自然的互動方式來迎接使用者。MBUX Vitrual Assistant 將捨棄過去基於 Linux 核心所開發的 MBUX 架構，改為 Mercedes-Benz 自主研發的 Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) 作業系統，因此該廠宣稱使用者將感受到更接近人類的系統互動效果，並將支援更多同級唯一的功能與車內娛樂享受。
MBUX Vitrual Assistant 採用 Mercedes-Benz 自主研發的 Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) 作業系統。此前 Mercedes-Benz 在今年 9 月舉辦的 IAA 慕尼黑車展中，便透過 Concept CLA Class 概念車來首度展示下一世代 MBUX 的雛形，如今公布了更接近量產化的原形圖片，並釋出內部的應用細節，預料新世代 MBUX 將如同 6 年前首度發表時出現在 A-Class 上的方式，改為首見於採用全新 MMA (Mercedes Modular Architecture) 模組化架構開發的新世代 CLA 及更多入門車系當中，再擴及該廠各車系上，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請鎖定。
下一代 CLA 預料將是首款採用 MB.OS 及 MBUX Vitrual Assistant 等技術的車型。