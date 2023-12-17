【油價公告】中油宣布明 (18) 日起國內汽油調降 0.3 元、柴油調漲 0.3 元
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台灣中油台灣中油公司自明 (18) 日凌晨零時起汽油價格調降 0.3 元、柴油價格調漲 0.3 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 29.2 元、95 無鉛汽油每公升 30.7 元、98 無鉛汽油每公升 32.7 元、超級柴油每公升 27.9 元。本週因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收 0.2 元。
台灣中油表示，本週國際油價下跌，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌 1.61 美元，新臺幣兌美元匯率升值 0.034 元，國內油價依公式計算跌幅為 1.76%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽油應調降 0.1 元、柴油應調漲 0.5 元，另本週部分亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）國家貨幣升幅較高，換算亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)汽、柴油稅前最低價較前週高，國內應調價格已低於前述國家，汽、柴油吸收金額為 0，計算後 95 無鉛汽油超出 30 元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收 25% 調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收 0.2 元。國內汽油實際價格每公升調降 0.3 元、柴油調漲 0.3 元。