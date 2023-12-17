▲一汽大眾 Volkswagen ID.7

經過先前的預售後，Volkswagen 一汽大眾宣布 ID.7 VIZZION 正式在中國大陸市場上市，全車系規劃 Air、Pro、Prime 三個車型等級，建議售價分別為 22.7777 萬人民幣、23.7777 萬人民幣、26.2777 萬人民幣 (約合新台幣 100.89 萬、105.32 萬、116.4 萬)。ID.7 VIZZION 採用 Volkswagen MEB電動車平台生產，續航里程約 642 公里，競爭對手鎖定 BYD 漢 EV、Tesla Model 3 等。
7Car 小七車觀點
ID.7 VIZZION 與海外歐規的 ID.7 幾乎無異，採用優雅的斜背設計以及隱藏式門把，看上去極具簡潔且有未來感，流線的造型以創造 0.23Cd 優異的空氣力學，前、後方採用貫穿式頭燈組，尾部的廠徽甚至可以跟隨貫穿式 LED 一起發亮；尺碼方面，其長寬高分別為 4,956 x 1,862 x 1,537mm，軸距為 2,965mm。
車內部分則延續 ID. 家族簡約且未來的設計理念，中控台擁有 15 吋 2K 解析度中央多媒體觸控螢幕，內建福斯全新一代車機操作系統ID. OS 2.0，數位儀表則維持小面積呈現，並內嵌至中控台內部。駕駛前方配置三輻式多功能方向盤，檔把設置於後方，同時配備了 AR-HUD 抬頭顯示，可以投影車輛的基本資訊、導航、駕駛輔助系統等。此外還配備 Smart Air 隱藏式智慧空調，系統可根據陽光位置及光線強度自動調整風向、風量，並能即時保持恆溫提供更加舒適體感。
動力方面，ID.7 VIZZION 提供單馬達和雙馬達，單馬達車型最大功率為 150kW，雙馬達車型前馬達最大功率為 80kW，後馬達則為 150kW；電池組均配備來自時代一汽動力電池公司生產的三元鋰電池，動力電池容量為 84.8kWh，原廠公布單馬達車型的純電續航里程約為 642 公里 (CLTC)。