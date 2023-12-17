▲成功邁出第一步 全新 Citroën e-C3 獲得 1 萬張訂單

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Citroën e-C3 入門電動跨界車款推出 2 個月便迅速獲得 1 萬張訂單。全新歐規 e-C3 售價將介於 23,300 歐元至 27,800 歐元之間。與印規車型為相同平台的車款，兩者有著相同的車體輪廓及尺碼，然而歐規車型則換上重新設計的車頭和略有不同的尾部造型，設計靈感均來自 Oli 概念車，包括換上品牌最新的 LED 家族化燈組和尾燈，同時中央氣壩也首次採用新型橢圓形廠徽。
配備編成上，入門的「You」車型即標配高級舒適懸吊、抬頭顯示器等最新技術，以及支援多媒體娛樂的「My Citroen Play」智慧型手機應用程式。其餘配備還包含主動式安全煞車、後方停車雷達、含限速功能的巡航控制、主動車道偏離警示系統、車速號誌辨識、駕駛注意力提醒、空調、6 顆安全氣囊、自動啟閉頭燈和 LED 大燈。
至於高階的「Max」車型則升級搭載 Atacamite 17 吋合金鑽石切割輪圈、雙色車身烤漆，配有對比色車頂、行李架飾條和深色後窗戶等，車內則新增 10 吋觸控螢幕和智慧型手機無線充電功能的 My Citroën Drive、Citroën Advanced Comfort® 座椅、帶除霜功能的電動折疊後視鏡、真皮包覆方向盤、60/40 折疊後座椅、3D LED 尾燈、恆溫空調和倒車顯影。
動力上全車系採用單顆前置電動馬達的設定，可發揮出 111 匹最大馬力，比起印規的 57 匹馬力還要優異許多，性能表現上 0-100km/h加速需 11 秒才能完成，最高時速可達 135km/h。電池部分搭載容量為 44kWh 磷酸鐵鋰 (LFP) 電池組，經過 WLTP 循環測試下續航里程可達 320 公里。充電上支援 100kW 直流充電，僅需 26 分鐘即可從 20% 充至 80%（使用標準 7 kW 交流充電器進行相同過程需要 4 小時 10 分鐘）。
據原廠表示，這次 e-C3 的 1 萬張訂單當中，有 44% 準車主選擇高規的「Max」車型，另外 56% 則為「You」車型。