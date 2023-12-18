▲Ford Tourneo Connect No.019 ---- ADAS 用起來如何？

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屬於前一世代的 2021 年式 Tourneo Connect 標準配備 Ford Co-Pilot360 Technology，在當年的同級車款中算是不錯的配置。本站的 Tourneo Connect 是 2021 年式的前一代車型，但在福特六和的規劃下，全車系均標準配備 Ford Co-Pilot360 Technology，內容涵蓋 ACC 主動式定速巡航系統、PCA 前向碰撞預警系統、AEB 全速域輔助煞停系統、ISA 智慧型速限輔助系統、TSR 道路標誌識別輔助系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道偏移輔助系統及 BLIS 盲點偵測系統等，而小七哥所購入的最高階玩咖版車型還多出 CTA 倒車來車警示系統、 AHB 自動遠光燈系統與倒車顯影輔助系統，以當年的時空背景來看，略勝同屬前一世代的 VWCV Caddy，但不若世代較新的 Citroën Berlingo 完善。
Tourneo Connect 的 ACC 主動式定速巡航系統是透過方向盤左側控制介面來操作，按鈕造型立體，使用時頗為直覺。Tourneo Connect 所搭載的 ACC 主動式定速巡航系統並非全速域式，所以在過去近 1 年的使用中，主要會在長途移動且路況平順的狀態下使用，雖然無法跟停並再起步，但巡航狀態的運作效果算是穩定，並且可設定 4 段跟車距離，熟悉操作方式後便總會在長途公務往返中啟動，減輕駕駛不少負擔。
ACC 主動式定速巡航系統可切換 4 種跟車距離。至於 LKA 車道偏移輔助系統也並非 Level 2 中可主動協助控制方向盤來達到車道置中的效果，而是僅會在車輛即將偏離車道時施以輔助力道來幫助車輛回到車道邊界內，在車速 65km/h 以上可作動，以此車的高速穩定性來說，只要專心駕駛便不難維持在車道之中，無需過多的修正。
LKA 車道偏移輔助系統可透過方向燈撥桿左側按鈕啟閉，啟動後可降低不慎駛出車道邊界的危險，雖不若 Level 2 般可主動保持在車道中央，仍提供基本的保障。其他屬於一般台北市區道路也會經常用到的盲點偵測功能部分，Tourneo Connect 的系統作動效果合乎預期，在慢速 (約 48km/h) 行駛時可偵測後保險桿後方大約 4 公尺內正在接近的來車，超過 48km/h 以上的高速行駛時更可延伸至約 18 公尺的範圍，在高快速道路行駛中確實可有效降低不慎變換車道所帶來的風險。
Tourneo Connect 全車系所標準配備的 BLIS 盲點偵測系統、PCA 前向碰撞預警系統、TSR 道路標誌識別輔助系統、LDW 車道偏移警示系統等均可透過儀錶板中央資訊幕進行開關或調整，其中 TSR 道路標誌識別輔助系統還結合 ISA 智慧型速限輔助系統，可幫助駕駛保持在最高限速之內行駛。本週使用情形方面，Tourneo Connect 主要由小七哥與編輯部團隊駕駛作為公務之用，全車各項機能運作均正常無故障，自前一次於 11 月 26 日添加 44.69 公升的超級柴油後，至本文截稿前仍未再度加油，有待後續的長期測試文章中，再與讀者們分享平均油耗資訊。