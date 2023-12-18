▲Ford Tourneo Connect No.019 ---- ADAS 用起來如何？

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Ford Tourneo Connect 屬於前一世代的 2021 年式 Tourneo Connect 標準配備 Ford Co-Pilot360 Technology，在當年的同級車款中算是不錯的配置。

Ford Tourneo Connect Tourneo Connect 的 ACC 主動式定速巡航系統是透過方向盤左側控制介面來操作，按鈕造型立體，使用時頗為直覺。

Ford Tourneo Connect ACC 主動式定速巡航系統可切換 4 種跟車距離。

Ford Tourneo Connect LKA 車道偏移輔助系統可透過方向燈撥桿左側按鈕啟閉，啟動後可降低不慎駛出車道邊界的危險，雖不若 Level 2 般可主動保持在車道中央，仍提供基本的保障。

Tourneo Connect 全車系所標準配備的 BLIS 盲點偵測系統、PCA 前向碰撞預警系統、TSR 道路標誌識別輔助系統、LDW 車道偏移警示系統等均可透過儀錶板中央資訊幕進行開關或調整，其中 TSR 道路標誌識別輔助系統還結合 ISA 智慧型速限輔助系統，可幫助駕駛保持在最高限速之內行駛。