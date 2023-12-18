▲將提供純電車型　Alfa Romeo 預告將於 2024 年 4 月推出全新都會小型休旅 Milano

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外觀方面，因目前該車原廠尚未提供完整樣貌照片以及相關資訊，因此僅能從現有消息面推測，該車外觀應具備 Alfa Romeo 品牌經典的 Scudetto 倒三角水箱罩設計以及家族化 Trilobo 頭燈，整體外觀造型則與定位於 Milano 之上的 Tonale 與 Stelvio 相仿。內裝方面，整體鋪陳架構預計也將與 Alfa Romeo 現行車款類似，採用 12.3 吋數位儀錶板與 10.25 吋多媒體系統等數位科技，並在中央鞍座前方配置 Alfa Romeo 車系常見的 DNA 駕駛模式旋鈕，可改變轉向、油門與懸吊阻尼的特性。
根據官方表示，Milano 車型的命名意義是為了向 113 年前作為品牌發源地的義大利米蘭致敬。可見該車名對於 Alfa Romeo 品牌而言，可說相當具歷史意義與重要性。
國內市場方面，目前 Alfa Romeo 自愛快國際結束代理後，暫時無新任總代理，不過已有數家貿易商為愛好者引進多款車型。隨著 Alfa Romeo 母集團 Stellantis 的電動化布局，Alfa Romeo 預計在 2030 年將轉型為純電品牌，而該品牌首款純電量產車將會是現今預告之都會型小型休旅 Milano，原廠表示該產品定位將介於中型休旅 Tonale 之下。