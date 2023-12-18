▲持續深根臺灣市場，第七代野馬來助陣！　福特六和「2023 Ford Media Gala」盛大舉行

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新第七代 Ford Mustang 作為全球雙門跑車指標象徵及美式當代文化經典符碼。外觀採用更加扁平化的設計，頭燈組與水箱護罩上緣均與引擎蓋前端切齊，搭配向內凹的格柵設計使其具有類鯊魚頭的侵略感，搭配左右兩側的通風口設計運動感十足。此外，引擎蓋也多出通風口以及隆起線條，又為其增添了肌肉感。車側線條更為簡潔，厚實的葉子板也進而展示身為美式肌肉車的身分。車尾方面，三條直立式尾燈組依舊延續下來，在 V8 車型上則配有專屬的 GT 徽飾，下方則採用雙邊四出排氣設計，彰顯野馬車系強調的運動感。
福特六和總經理陳文芳、營銷服務處副總經理黃煌文以及各大長官合影。
Ford Tourneo Connect 旅玩家以靈活空間機能及完備智駕科技等多方優勢，被原廠取作「百變小酷巴」，成功搶進台灣百萬正七人座多功能廂式 MPV 級距市場，並在今年獲得 2023 車訊風雲獎最佳進口中型 MPV 殊榮。福特六和另引進全球 Ford Pro 原廠授權認證系統，輔導在地改裝供應商取得原廠認證資格，配備專屬斜坡板及輪椅載具固定裝置，並且針對 Tourneo Connect 車系開發福祉車相關設備，配備專屬斜坡板及輪椅載具固定裝置，進一步擴充車輛應用機能。
福特六和汽車自 1972 年成立，至今已在台深耕 51 年，並在今年推出了 Ford Mustang Mach-E、2024年式 Ford Kuga、Ford Focus Active Wagon 等重量級車款，相信明年依然能站穩市場腳步，持續創下銷售佳績。