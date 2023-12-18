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氫燃料電池結合常規鋰電池，續航可達 1127 公里！　Revo Zero Energy 官圖公佈

▲氫燃料電池結合常規鋰電池，續航可達 1127 公里！　Revo Zero Energy 官圖公佈
▲氫燃料電池結合常規鋰電池，續航可達 1127 公里！　Revo Zero Energy 官圖公佈

7Car 小七車觀點

美國新創新能源汽車品牌 Revo Zero 近日公布旗下最新車型 Energy 官圖以及相關資訊，這輛造型新穎的 MPV 採用氫燃料電池配合常規鋰電池結構，使其擁有高達 1,127 公里續航里程。官方表示目前該車還在研發階段，並將在短期內開放預訂。

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氫燃料電池結合常規鋰電池，續航可達 1127 公里！　Revo Zero Energy 官圖公佈
氫燃料電池結合常規鋰電池，續航可達 1127 公里！　Revo Zero Energy 官圖公佈
外觀方面，Revo Zero Energy 即便本質為一輛功能性取性的 MPV，卻採用了科技前衛的設計語彙，車頭可看見粗壯的 LED 光條貫穿至車側，下方擁有如傳統內燃機汽車的水箱護罩設計，結合上平滑的保險桿造型。車側部分，前、後門均採用滑門設計，讓乘客上下車能夠更加便利，足踏跑格感十足的大尺寸輪圈。車尾同樣採用顯眼的 LED 燈條來與車頭相呼應，並有 ENERGY 的發光字樣。

氫燃料電池結合常規鋰電池，續航可達 1127 公里！　Revo Zero Energy 官圖公佈
氫燃料電池結合常規鋰電池，續航可達 1127 公里！　Revo Zero Energy 官圖公佈
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氫燃料電池結合常規鋰電池，續航可達 1127 公里！　Revo Zero Energy 官圖公佈
氫燃料電池結合常規鋰電池，續航可達 1127 公里！　Revo Zero Energy 官圖公佈
氫燃料電池結合常規鋰電池，續航可達 1127 公里！　Revo Zero Energy 官圖公佈
氫燃料電池結合常規鋰電池，續航可達 1127 公里！　Revo Zero Energy 官圖公佈
氫燃料電池結合常規鋰電池，續航可達 1127 公里！　Revo Zero Energy 官圖公佈
內裝方面，Revo Zero Energy 採用 2+2+2 三排座椅配置，除了擁有寬敞的車室空間外，更使用了大面積玻璃來增加明亮度，另外還有木紋飾板的妝點。第一排配置非真圓多功能方向盤、數位儀錶、直立式央觸控介面等，排檔座周遭保留實體按鍵配置。動力導入品牌新創的 pFC Technology™，傳統鋰電池採用插電式油電混合系統，結合上氫燃料電池，可實現快速補充 (僅需 7 分鐘) 和長達 700 英里 (1,127 公里) 以上的續航里程，目前實際性能功率則尚未公布。

氫燃料電池結合常規鋰電池，續航可達 1127 公里！　Revo Zero Energy 官圖公佈
氫燃料電池結合常規鋰電池，續航可達 1127 公里！　Revo Zero Energy 官圖公佈
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氫燃料電池結合常規鋰電池，續航可達 1127 公里！　Revo Zero Energy 官圖公佈
因應現今日漸嚴苛的排放標準、氣候劇烈變遷以及高漲的油價，新能源車 (New Energy Vehicle) 成為目前的重要議題指標。國內汽車品牌亦開始導入純電車、插電式油電混合車等產品，許多搭載內燃機的車型亦導入 12V、48V 的輕油電系統，藉此減輕對環境造成的壓力。

氫燃料電池結合常規鋰電池，續航可達 1127 公里！　Revo Zero Energy 官圖公佈
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