▲氫燃料電池結合常規鋰電池，續航可達 1127 公里！　Revo Zero Energy 官圖公佈

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外觀方面，Revo Zero Energy 即便本質為一輛功能性取性的 MPV，卻採用了科技前衛的設計語彙，車頭可看見粗壯的 LED 光條貫穿至車側，下方擁有如傳統內燃機汽車的水箱護罩設計，結合上平滑的保險桿造型。車側部分，前、後門均採用滑門設計，讓乘客上下車能夠更加便利，足踏跑格感十足的大尺寸輪圈。車尾同樣採用顯眼的 LED 燈條來與車頭相呼應，並有 ENERGY 的發光字樣。
內裝方面，Revo Zero Energy 採用 2+2+2 三排座椅配置，除了擁有寬敞的車室空間外，更使用了大面積玻璃來增加明亮度，另外還有木紋飾板的妝點。第一排配置非真圓多功能方向盤、數位儀錶、直立式央觸控介面等，排檔座周遭保留實體按鍵配置。動力導入品牌新創的 pFC Technology™，傳統鋰電池採用插電式油電混合系統，結合上氫燃料電池，可實現快速補充 (僅需 7 分鐘) 和長達 700 英里 (1,127 公里) 以上的續航里程，目前實際性能功率則尚未公布。
因應現今日漸嚴苛的排放標準、氣候劇烈變遷以及高漲的油價，新能源車 (New Energy Vehicle) 成為目前的重要議題指標。國內汽車品牌亦開始導入純電車、插電式油電混合車等產品，許多搭載內燃機的車型亦導入 12V、48V 的輕油電系統，藉此減輕對環境造成的壓力。