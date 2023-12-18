▲總計多達 10+ 輛展車　Nissan 公布 2024 東京改裝車展陣容

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本次參展的規模相當大，從商用車到性能車都有，包括一級方程式賽車 Nissan e-4ORCE 04 Formula E racecar、Disaster Support Mobile-Hub、X-Trail Crawler Concept、Roox Beams Customized Concept、March Customized Concept、X-Trail Autech Sports Spec Concept、Serena Autech Sports Spec Concept、Nissan GT-R NISMO、Fairlady Z NISMO、Skyline NISMO等多輛車款，可說是氣勢十足。
其中眾所矚目的莫過於這輛名為 X-Trail Crawler Concept 的概念車款，這輛以 X-Trail 為基礎的概念車，原廠刻意以外觀輪廓照來表示該車的神秘性，雖然以官方照來看無法查看出任何端倪，但還是可大致看出這輛概念車將搭載征服各種艱難地形與具備攀岩能力的車身設定。
東京改裝車展 (Tokyo Auto Salon) 自 1983 年開始舉辦，其實在最初原始名稱為 Exiting Car Show (エキサイティングカーショー)，1987 年開幕時改名為現在的名字，除了提供觀眾視覺或是聽覺上的震撼，也能從參展車輛中嗅出當前日本改裝車界的趨勢以及潮流指標，對於牽動著泛東亞市場汽車零配件的日本車界來說是一場極具指標性意義的車展。