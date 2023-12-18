▲內燃機 Porsche Macan 將於 2024 年在歐盟停止販售

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採用內燃機動力的 Porsche Macan 將於 2024 年 4 月停止在歐盟販售。這款廣受歡迎的 SUV 自 2014 年起開始販售，由於大改款車型在法規細節最終確定之前開發的，因此在新法規於 7 月 1 日生效前，Porsche 原廠決定將於 4 月停止在歐盟銷售內燃機動力的 Macan 車型。
未來內燃機 Macan 將被電動車型取代，後者在技術上與新規則無關，且符合新規範，而將在歐洲生效的網路安全規範是有關於聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）成立的世界車輛法規協調論壇 (WP.29) 所列入的單獨監控框架，涉及網路安全，並規定歐盟所有新車都必須擁有網路安全證書，需配備電子設備以保護其免受駭客攻擊。每輛車都必須證明它能夠抵禦 70 個漏洞，包括開發、生產和後期生產過程中的網路攻擊。如果汽車製造商不遵守規定，每輛車將面臨高達 30,000 歐元的罰款。
Macan 一直是 Porsche 在歐洲市場非常重要的車型，據統計，其在 2023 年迄今已售出 20,117 輛。
目前 Macan 在保時捷位於德國萊比錫的工廠生產，目前有四種車型：Macan、Macan T、Macan S 和 Macan GTS，前兩者搭載 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，後者兩者則採用 2.9 升雙渦輪增壓 V6 引擎。
由於在歐盟以外市場販售的 Macan 未來將不受影響，因此採用內燃機動力的 Macan 計劃於 2025 年底前在保時捷德國的萊比錫工廠停止生產。
至於 Macan EV 原定於今年底前發表，不過受到福斯集團軟體部門開發進度緩慢，因此決定延遲至 2024 年正式亮相。