▲首度於日本海外生產輕型車 Mitsubishi L100 EV 於印尼開始生產

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Mitsubishi 近日宣布於印尼開始生產 L100 EV (Minicab EV) 輕型廂型車。Minicab EV 的生產由 Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) 負責，雖然官方並透露其規格數據，但預料將和日規車型相同。該車將於 MMKI 公司的 2023 年財報第四季（也就是 2024 年 3 月底之前）在印尼上市。
Mitsubishi 自 2011 年以來一直在日本市場提供 K-Car 電動商用車，其中以 Minicab EV 最受歡迎，該車在日本當地統一提供 CD (16.0kWh) 高頂車型，擁有二人座與四人座二種選擇，並具有低速行駛提醒功能，在 0~35km/h 之間會自動發出聲響，並優化音量與蜂鳴器的頻率。其餘配備還包含充電時車內可同步開啟空調的功能、Keyless 無鑰匙啟動系統、遠端啟閉空調、前排座椅加熱功能等。
動力上，日規 Minicab EV 換上新一代電動馬達和驅動電池，每次充滿電的續航里程提升至 180 公里（WLTC 模式），較前代車型增加約 35%。AC200V (15A) 正常充電大約需要 7.5 小時可將電池充滿。若是在一般情況下於下班時間為車輛充電，隔天車輛就可以滿電的情況服勤。除此之外，Minicab EV 也支援快速充電，約 42 分鐘即可將電池電量充至 80%。
除了 Minicab EV 將在印尼生產之外，Mitsubishi 官方還強調未來其他的電動車也將在日本以外進行生產。目前 Mitsubishi 在印尼 Krama Yudha 工廠已經開始負責組裝 Minicab EV ，該工廠的年產量約為 220,000 輛新車，目前擁有約 3,300 名員工，主要負責生產 Pajero Sport、Xpander 和 Xpander Cross 等在當地的主力車款。