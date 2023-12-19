▲Mercedes-Benz 在中國大陸北京獲得 Level 3 自動駕駛輔助系統測試牌照

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自 2021 年開始，Mercedes-Benz 透過在中國大陸的封閉場地測試與驗證，不斷提升系統表現。在當地研發工作的重點包括讓系統能適應中國大陸的標誌標線、施工區、公車道和潮汐車道等特殊車道，並不斷優化塞車等場景的邏輯、演算法和參數等。
目前在德國，Mercedes-Benz 根據當地法規，已率先在 S-Class 和純電 EQS 上推出選配的 Level 3自動駕駛輔助系統。搭載這套Level 3 DRIVE PILOT駕駛領航系統的車輛允許駕駛員在交通高峰或擁堵期間，在寬度適宜的德國高速路段，以最高60km/h 的速度啟用 Level 3 有條件自動駕駛輔助模式。系統啟動期間，駕駛者不必關注交通路況，而是可將注意力集中在車內辦公、瀏覽網頁、觀看影片等活動。
Mercedes-Benz 開發的 DRIVE PILOT 駕駛領航系統可根據有條件自動駕駛的安全需求，配備了多項感應器，包括雷射雷達、立體多功能攝影機、後置多功能攝影機和麥克風，以及車輪濕度感應器。選配此 Level 3 系統的 Mercedes-Benz S-Class 與純電 EQS 也配備後輪轉向、煞車及車載電控等系統，即使其中任何一個系統發生故障，車輛仍能保持機動性，並隨時確保可由駕駛員安全接管。
Mercedes-Benz 正加速推動 Level 3 系統的優化，以實現在 2030年在高速公路上使用達 130km/h 的速度行駛。 而目前 Mercedes-Benz 已是全球唯一擁有 Level 3 有條件自動駕駛、Level 4 自動無人駕駛停車雙認證的車廠。