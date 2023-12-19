▲Hyundai Tucson L Turbo Hybrid No.012 ---- 車內各項提醒系統

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Tucson 的安全帶未繫警示燈號設於儀錶板內部介面的中間偏右上方，還可搭配聲音來強化警示。從最基本的安全帶未繫警示來看，Tucson L Turbo Hybrid 將燈號設於儀錶板內部介面的中間偏右上方，還可搭配聲音來強化警示，不過根據實測經驗，發現副駕駛座未繫時並不會發出警示聲。至於車燈未關的警示，其聲響與 Hyundai 新世代的家族化音效質感相仿，具有不錯的精緻度。
Tucson L Turbo Hybrid 標準配備了 LVDA 前車駛離提醒系統，可在未使用 SCC 智慧型主動車距維持系統 (附 Stop & Go) 的狀態下主動警示駕駛人前車已經向前駛離，若啟用 SCC 時則會提醒駕駛人按下 RES 按鍵或踩下油門踏板來繼續跟上前車，相當便利。來到較為進階的警示系統，在 Tucson L Turbo Hybrid 行車時，其 DAW 駕駛疲勞警示系統可持續分析駕車行為，包括加減速與轉向控制等條件，來判斷是否已屬於疲勞駕駛，系統可在儀錶板即時顯示疲勞程度。除此之外，還標準配備了 LVDA 前車駛離提醒系統，可在未使用 SCC 智慧型主動車距維持系統 (附 Stop & Go) 的狀態下主動警示駕駛人前車已經向前駛離，若啟用 SCC 時則會提醒駕駛人按下 RES 按鍵或踩下油門踏板來繼續跟上前車，相當便利。
Tucson L Turbo Hybrid 可在熄火欲下車時提醒駕駛人要多注意後座乘客是否有下車，並且在開車門前可偵測後方來車，避免隨意開門發生危險。當抵達目的地準備熄火下車時，Tucson L Turbo Hybrid 標準配備的 ROA 後座乘員未下車提醒系統會在儀錶板中顯示警示語句，提醒駕駛要再檢查後座是否有乘員尚未下車，而欲開門下車時，同屬標準配備的 SEW 安全下車警示系統可善用盲點警示系統的雷達來偵測後方來車，若有危險時會發出警示，搭配主動轉頭查看後方的習慣下使用，更加安全無虞。
Tucson L Turbo Hybrid 甚至還支援路面結冰提示，雖然目前尚未實際使用過此功能，但可代表此車對於行車安全上的重視程度。本週使用情形方面，目前 Tucson L Turbo Hybrid 主要由小七哥駕駛，作為日常通勤代步，以及部分公務活動往返之用，全車各項機能運作均正常無故障，在 12 月 11 日時添加 38.56 公升的 95 無鉛汽油至跳停後，主要都在台北市區行駛，但直到本文截稿仍未再次加油，因此需在未來的長期測試文章中才會與讀者分享最新的平均油耗數字。