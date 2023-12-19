▲可愛外貌結合實惠價格　DFSK Seres E1 於印尼開始量產

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車身尺碼長寬高分別是 3,030x1,495x1,640 (mm)，軸距則為 1,960mm，車頭配置與頭燈結合的黑色面板，線上販售車款擁有 LED 日行燈，中央的車型徽飾將充電孔隱藏其中，保險桿加入黑色線條點綴，車側在車門與後葉子板間採用一道明顯的鈑金褶痕來增加動感，足踏 145/70R12 胎圈，尾燈則與後葉子板黑色飾板結合。
內裝方面，採用雙排四人座設定，座艙以雙色搭配勾勒出環抱造型，方向盤為雙幅式設計，儀錶板採用 7 吋全數位設計，中控台配置多媒體觸控螢幕，支援倒車顯影功能，後座傾倒後具備 834 公升的置物容積。動力配置方面，採用 Shanghai Automotive Electric Drive Co., Ltd. 所生產的電動馬達，可輸出約 34hp 最大馬力及 100Nm 峰值扭力，搭配 16.8kWh 磷酸鐵鋰電池。
臺灣市場方面，為衝刺年末銷售，DFSK 總代理合同興官方網站宣布「你買車我來養購車專案」開始實施。在本次「你買車我來養購車專案」優惠專案中，消費者即日起購買 DFSK 穩發商用車 (金穩發 S2.5t 與大穩發 S2.5t，共 2 款)，本月領牌加贈免費定期保養 4 次及 3 萬公里內煞車系統耗材（依保固專案內容為主）。
另外可再享豪禮三重奏，包含豪禮 1：6 大項安心延長保固，最高 4 年或 12 萬公里（依保固內容為主）、豪禮2：購買雙廂大穩發 S2.5t 汰舊換新最低 58.8萬元起，本月購車贈送 40 萬 24 期安心 0 利率再加贈價值 20,000 元配件（配件依經銷商配件為主）、豪禮 3：購買單廂金穩發 S2.5t 青年創業安心購車補助現金 3 萬元，汰舊換新最低 41.8 萬元起。