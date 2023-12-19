▲持續推動節能永續、實踐淨零未來　Uber Eats 攜手 Gogoro 共同推動「綠色永續外送方案」

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圖左至右分別為Uber Eats 台灣總經理李佳穎、經濟部次長林全能、環境部次長沈志修以及 Gogoro 台灣總經理姜家煒。Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示：「我們更致力於帶動外送產業的綠色轉型，號召消費者、外送合作夥伴及商家合作夥伴一同響應綠色行動。Uber Eats 目標於 2040 年於全球營運市場達到 100% 的零排放運具使用率，並於 2030 年實現全面汰除一次性塑膠包材。高興能與 Gogoro 成為策略夥伴，雙方提出最大規模的永續外送方案，搭配 Gogoro 電動機車和佈局綿密的能源基礎建設，帶給外送合作夥伴安全、易取得、利多的永續電動機車與智慧電池交換技術的最佳選擇。」
Gogoro 台灣總經理姜家煒表示：「企業是加速落實台灣 2050 年淨零排放的重要力量。在台灣，已經有 26% 的機車物流使用 Gogoro 的電池交換系統。很高興與 Uber Eats 再次聯手，共同為外送合作夥伴量身打造購車與電池資費方案，鼓勵更多人輕鬆加入綠色運具行列，樹立產業永續轉型的新典範。」
Gogoro 作為台灣能源轉型的關鍵推手，已於台灣佈建逾 2,580 個電池交換站，目前全國覆蓋率總計達 86%，為擴大電池循環應用，陸續跨足虛擬電廠、智慧停車柱、交通號誌不斷電系統。而目前 Uber Eats 在台灣的外送趟次中，有近 20% 是由綠色運具完成消費者的外送訂單，藉由本次 Uber Eats 與 Gogoro 的合作，將能源創新科技和外送產業的社會影響力結合，於 2025 年目標將 Uber Eats 平台上完成的綠色哩程提升一倍，達到 40%，共創永續城市新篇章。