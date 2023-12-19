▲取代即將停產的 GT 車型　McLaren GTS 正式亮相

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外觀方面，McLaren GTS 維持了前身 GT 車型的基本架構，俐落的楔形頭燈、進氣壩，同時大面積的前擋風玻璃設計更能提供寬廣的視野。而前方兩側的進氣口處增加了兩條定風翼設計，並搭載了全新的十輻輕量化輪圈，搭配高性能倍耐力P ZERO輪胎。車尾方面也依舊沿續 McLaren GT 的造型，配備大尺寸擴散器和粗壯的雙出排氣，唯一可分辨出區別在於 GTS 的車身標誌。不過車身配色方面則新增了幾種顏色，包括 Mantis Green、Tanzanite Blue、 Ice White 以及 GTS 車型獨有的 Lava Grey (熔岩灰)。
內裝方面，採用了暗紅色內裝鋪陳，作為一款偏舒適取向的超級跑車，該車配備了兼顧運動和舒適性的 Nappa 真皮座椅，座椅採用了全新菱格紋設計。並配備 10.25 吋全液晶儀錶板和 7 吋的中控觸控螢幕與 12 只 Bowers & Wilkins 音響系統，依舊相當豪華。
動力方面，全新 McLaren GTS 採用 McLaren 碳纖維 MonoCell II-T 車身打造並採用碳纖維後上部結構與鋁製前後防撞結構，因此車身重量僅有 1,530 公斤，並搭載 4.0 升雙渦輪增壓V8引擎搭配 7 速，相較於 McLaren GT 提升了 15 匹馬力，於7,500rpm時可產生635ps的最大馬力，因此 0-100km/h 加速僅需 3.2 秒、0-200 km/hr 加速為 8.9 秒，極速可達 326km/h。
在實用性和舒適性方面，McLaren GTS 提供一系列實用功能，如車頭抬舉系統，可於四秒內完成車頭抬舉，速度是其 GT 車型的兩倍。而駕駛室後方的行李廂則可提供 420 公升的裝載空間，至於車頭行李箱部分，具原廠表示，亦可達到 150 公升的水準，這使得 McLaren GTS 成為當今最實用的超跑車款。
國內市場方面，McLaren 總代理永三汽車於 2019 年 8 月導入 McLaren GT 車型，建議售價新臺幣 1,260 萬元起。McLaren 品牌以一級方程式賽車的工程和技術研發公路跑車而聞名，該車廠總計獲勝次數更是數以百計，被譽為僅次於 Scuderia Ferrari 的常勝軍。而在超跑市場當中，McLaren 是能夠與 Ferrari 以及 Lamborghini 兩大義大利車廠相提並論的品牌。